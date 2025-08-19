Asunción 2025: Cuba encara posible remontada en el medallero (+Fotos)

Disco en mano, la mayabequense Alejandra Mesa se encargó de dorar la cosecha cubana en el debut del atletismo. /Foto: @jit_digital

Por Eyleen Ríos, enviada especial

Encabezados por los muchachos del atletismo la delegación de la Isla cerró una buena jornada, y se apresta a continuar sumando premios

En medio de una recta final que promete buenas noticias, la delegación cubana iniciará la jornada de este martes instalada en la octava posición del medallero de los II Juegos Panamericanos Júnior.

Luego del “levantón” dado por los cinco premios del atletismo en su debut, incluido el título de la discóbola Alejandra Mesa, la Isla archiva hasta ahora cinco coronas, igual cantidad de medallas de plata y seis de bronces para un total de 16.

Brasil se mantiene con comodidad al frente del ordenamiento por naciones con balance de 58-28-38. A falta de cinco fechas del calendario, sus cifras ya parecen fuera de alcance para Colombia (27-16-25) y Estados Unidos (23-28-24), los países que le siguen, en ese orden.

El Deporte Rey debe seguir dando alegrías a los cubanos, pues apenas transitará por su segunda fecha competitiva en el estadio del Parque Olímpico Paraguayo.

Este martes las miradas estarán puestas en el cierre de decatlón, pues Josmi Sánchez pudiera certificar su liderazgo conseguido tras las primeras cinco pruebas, en las que acumuló 3982 puntos.

También con opciones de premio se presentarán Reynaldo Espinosa (100 metros), Aniel Molina (salto de longitud), Enmanuel Ramírez (impulsión de la bala) y Melissa Padrón (800 metros).

En el Centro Acuático Olímpico, que pronto acogerá a los exponentes de la natación sincronizada, tendrán su jornada de adiós los clavadistas, entre ellos Frank Abel Rosales, quien optará por su segundo cetro en la justa.

Ganador del trampolín desde un metro, el matancero estará esta vez en la final desde el de tres metros, y a pesar de algunos fallos en la eliminatoria, saldrá entre los favoritos para ocupar un escaño en el podio.

A su vez, los voleibolistas asumirán un crucial choque con la escuadra de Brasil en el cierre del grupo B, de cuyo resultado dependen sus posibilidades de acceder al reparto de las medallas.

Las duplas de voleibol de playa igual continuarán sus pasos por la fase de grupos en las lides para cada sexo, mientras que los tenimesistas retomarán la acciones en la justa para equipos.

Una jornada para la adaptación a las condiciones de las sedes y celebraciones de congresillos técnicos tendrán las disciplinas convocadas para los días finales del programa. Natación artística, luchas, canotaje y levantamiento de pesas aparecen entre los involucrados en esas fases.

Un título entre las cinco medallas en estreno del atletismo

Como ya adelantábamos, el atletismo de los II Juegos Panamericanos Júnior descorrió sus cortinas en Asunción desbordado de emociones, en especial para los representantes cubanos, quienes sellaron con su primer título un botín de cinco medallas en igual cantidad de posibilidades.

Alejandra Mesa, disco en mano, se ocupó de dorar la cosecha con un disparo de 54,42 metros, poco después de los premios plateados del jabalinista Leiker Cabrera, la saltadora de longitud Rosmaiby Quesada y el relevo mixto de 4×400 metros, y el bronce aportado por la también jabalinista Claudia Guerrero.

«No imaginaba que iba a ganar el oro y lo hice… no era con la marca que quería, pero lo hice», dijo Alejandra, quien apenas pudo conversar con la prensa una vez completada su actuación en el estadio del Parque Olímpico Paraguayo.

La mayabequense llegó a la cita con un tope personal de 56,21 metros, lograda hace menos de un mes en La Habana, y de acuerdo con el criterio de su entrenador, Raúl Calderón, estaba en condiciones de superarlo.

«Podía hacerlo, pero es su primera competencia internacional y eso pesa. La noche con buen clima también nos ayudó, no hizo frío y sabíamos que podíamos ganar», explicó el experimentado preparador, aunque reconoce que le queda mucho trabajo por hacer para desarrollar todo el talento de su alumna.

Neilyn Rodríguez también estuvo entre las animadoras de esa prueba y su envío de 50,15 metros le garantizó el cuarto lugar. La venezolana Ottainys Febres (54,40) y la brasileña María Educada de Matos (53,21) completaron el podio.

De platas y bronce

La de Leiker resultó otra de las buenas demostraciones de la jornada, aun cuando su disparo de 75,82 metros solo le alcanzara para escoltar al local Lars Flaming en la justa de jabalina para hombres.

Con más historia y lauros, como la presea de bronce en el campeonato sudamericano, Flaming puso de pie a todo el graderío con récord para la competencia de 81,56 metros, y tuvo el honor de ser premiado por el presidente paraguayo Santiago Peña.

Más celebraciones se vivieron con la incursión de Rosmaiby en el salto de longitud, pues después de un descoordinado inicio logró estirarse hasta los 6,35 metros, registro solo superado por la colombiana Natalia Linares, con un 6,92 de nivel mundial.

Los podios cubanos en la apertura del Deporte Rey comenzaron con el tercer puesto de la jabalinista Claudia Guerreo, gracias a una marca de 48,41 metros. Se esforzó por mejorar el color de su presea, pero necesitaba mucho más que entrega para aventajar a la favorita colombiana Valentina Barrios, quien cambió por oro su plata de hace cuatro años, ahora con récord para el certamen de 60,16 metros. El segundo escaño correspondió a la uruguaya Mariela Rotundo, con un máximo en su secuencia de 57,44.

Como complemento feliz llegó el relevo mixto de 4×400 metros, en el que se combinaron los esfuerzos de Yohendris Bientz, Camila Rodríguez, Pierre Castillo y Melissa Padrón para cubrir la prueba en 3:21.01 minutos y entrar a la meta por detrás de los campeones brasileños (3:19.98).

«Me había quedado sin clasificación a la final en los 400 con vallas y quería desquite», aseguró Pierre, quien recibió el batón de manos de Camila, que con su brillante tramo supo situar a la cuarteta en una segunda posición, y eso se mantuvo hasta la línea de sentencia.

Otros momentos destacados de la jornada

– Josmi Sánchez selló un notable arranque en el decatlón y luego de las cinco primeras pruebas lidera con 3 982 puntos. Comenzó su día con 11.23 segundos en los 100 metros, luego consiguió un buen salto de longitud de 7,31 metros e impulsó hasta los 12,35 metros la bala. Completó la faena con 2,03 metros en el salto de altura y un crono de 49.77 segundos en los 400 metros.

– Sin exhibir su mejor cara, Reynaldo Espinosa cubrió el hectómetro en 10.17 segundos, y aunque insatisfecho, consiguió avanzar a la final de hoy, cuando luchará por sumarse a los medallistas de la delegación.

– En la final masculina de plataforma, el cubano Carlos Daniel Ramos (454.45) consiguió subirse al podio de una prueba de elevado nivel en la que el muchacho de la capital demostró condiciones para irrumpir en la élite. Los saltos fueron dignos del mejor escenario universal, y en ese tenso pulso el mexicano Kenny Zamudio (467.75 puntos) hizo lo necesario para relegar al canadiense Benjamin Tessier (463.40) y al nuestro a los puestos dos y tres, en ese orden. (Resumen)