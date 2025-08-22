Asunción 2025: Cuba logra plata y bronce en canotaje de viernes

En una mañana de fuerte viento que exigió algo más que técnica, el equipo respondió.Cuba consiguió este viernes medallas de plata y bronce, en la penúltima fecha del canotaje de los II Juegos Panamericanos Júnior.

Desde el primer instante tras la salida, la embarcación del K4-500 metros masculino se situó en el segundo lugar, puesto que luego concretó con tiempo de 1:26.36 minutos, superada por Argentina (1:24.10). El kayak de Chile fue relegado a la tercera posición (1:26.51).

Aquí las declaraciones de Geduar González, uno de los cuatro integrantes de la embarcación.

Los tres restantes tripulantes del K4-500 metros masculino fueron Julio César Suárez, Carlos Abreu y Anthony Lamadrid.

Aunque la victoria se escapó por segundos, la medalla de plata fue el reflejo de una estrategia impecable y una ejecución valiente.

Bronce en el femenino

Cuando el sol apenas despuntaba sobre el horizonte y el viento no dejaba de soplar con fuerza, tocó el turno al K4-500 metros femenino, que entró tercero (1:41.45 minutos).

Cada maniobra exigía precisión quirúrgica. El equipo pasó segundo en los primeros 250 metros con crono parcial de 48.49. Pero cedieron en el último tramo.

«Nosotras vinimos por una medalla y la peleamos duro. Pero cedimos algo en la segunda parte. No obstante, estamos conformes con el bronce, concretaron todas.

La cuarteta estuvo conformada por Lismary Bombino, Sujailis Sardiñas, Melani Torres y María Álvarez. (✍️ José Luis López Sado, enviado especial de Jit)