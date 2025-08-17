Asunción 2025: Frank Abel «pintó» de oro el trampolín (+📹)

Llegar y sorprender es el santo y seña del clavadista cubano Frank Abel Rosales. Lo hizo antes en otros torneos internacionales y lo repitió este sábado en los II Juegos Panamericanos Júnior con sede en Asunción, donde nadie le pudo superar en la prueba trampolín desde un metro.

Saltos precisos, sin “sustos”, merecedores de notas estables por sobre los 7 y 7,5 puntos, le situaron después de la segunda ronda en una cima que nunca abandonó.

Otros llegaron a la cita con más peso en el historial, pero en la noche de este sábado fue Frank Abel quien mejor lo hizo, tanto que selló con marca personal de 384.80 unidades su coronación, y el boleto directo para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El cuarto lugar en el trampolín desde tres metros en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, se había “colado” entre los 12 finalistas con un acumulado de 344.80 puntos y ese fue un punto de partida para lo que sucedió unas horas después en el Centro Acuático Olímpico.

El mexicano David Vázquez con 373.50 se quedó con la plata y el colombiano Miguel Tovar, dueño de 359.75 se llevó el bronce.

«Cada vez que salía al trampolín solo me decía ‘tu puedes hacerlo…’, eso y hacerle caso a mi entrenadora en las indicaciones, fueron las claves para imponerme. Ella me pedía, sobre todo, que tuviera calma», resumió el matancero, a quien se le dan mucho mejor los giros y mortales que los intercambios con la prensa.

A sus 21 años, Frank Abel se muestra tímido. Aunque sobraban motivos para la euforia, si imagen era la de quien aún no asimilaba lo sucedido, la magnitud de una actuación con la que fijó la mejor marca histórica de un cubano en el trampolín desde un metro.

En Video: Declaraciones de Frank Abel

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

El dato, confirmado por la comisionada nacional, Milagros González, añade ribetes de hazaña a lo sucedido.

«Lo mejor que tuvo fue su estabilidad. No cometió errores graves en ningún salto y, mientras los otros tenían algunos contratiempos, él estuvo siempre enfocado», aseguró la entrenadora Daylet Valdés, posiblemente más emocionada con el triunfo que su joven discípulo.

Poco antes de esta prueba, Cynthia Cortina y Marta Castañeda formaron pareja para el sincronizado de trampolín desde tres metros y finalizaron cuartas con suma de 2217.50 rayas.

México (289.32), Estados Unidos (247.50) y Brasil (222.36) ocuparon los tres primeros puestos del podio, en ese orden.

Este domingo durante el programa eliminatorio de la plataforma individual para hombres, Carlos Daniel Ramos encabezó la preliminar con 441.10 puntos y accedió a la final de mañana lunes, al igual que Cynthia Cortina en el trampolín desde 3 metros. Carlos Daniel, campeón del equipo mixto hace cuatro años en Cali-Valle, parte entre los posibles medallistas del evento.

Las muchachas se presentarán durante la noche, en la final de plataforma, y Bernaldo formará dupla con Cihan Caballero para la discusión de medallas en el sincronizado de trampolín desde tres metros. (✍️ Eyleen Ríos, enviada especial)