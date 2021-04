Avanza en Cienfuegos entrega de créditos bancarios a personas naturales

Teniendo como base la certificación de su nivel de ingreso amparado por la institución estatal a las que pertenecen, las personas naturales pueden acceder al crédito bancario en las sucursales del Banco de crédito y Comercio, BANDEC, en Cienfuegos. Este proceso avanza en la provincia y con diversas facilidades de garantías para el cliente.

Desde el 2012, en correspondencia con los lineamientos de la política económica social cubana se realiza el otorgamiento de créditos bancarios a las personas naturales.

En estos momentos se tienen en cuenta destinos específicos para negociar el crédito del solicitante. Al respecto explica la máster Mayra Menéndez Molina, Jefa del Departamento de Banca Personal de la Dirección Provincial de BANDEC en Cienfuegos: “El préstamo es para la restauración de la vivienda en lo fundamental”.

Tras la presentación de las planillas correspondientes que testifican la estabilidad laboral de la persona solicitante y otros datos de interés, el Banco realiza una valoración para el autorizo del crédito con sus garantías correspondientes.

En este sentido la propia Mayra Menéndez, Jefa del departamento de Banca Personal precisa que:” La Banca lo que evalúa son créditos anteriores que pudiera tener el solicitante, pensiones alimenticias, como gastos y hoy, según el monto de los ingresos debe abonar a la cuenta especial e la seguridad social un monto determinado y si supera los dos mil 300 pesos, debe abonar un tres por ciento más como impuesto sobre la ganancia”.

El monto de cada crédito varía según la evaluación de gastos e ingresos que demuestren su capacidad de pago ya sea trabajador estatal, cuentapropista o productor agrícola, además de presentar a los fiadores solidarios y si el monto del préstamo lo requiere se exige una cuenta de ahorro propia o de otra persona como garantía real.

Al respecto lo refiere Susana Fernández Correa, Especialista de Banca personal en la Dirección Provincial de BANDEC en Cienfuegos: “Están los fiadores que no son más que terceras personas que se comprometen a realizar la amortización del crédito en caso que el propietario no pueda pagar la deuda y también están las garantías reales o líquidas que no es más que las diferentes cuentas de ahorro en sus diferentes modalidades, ya sea a plazo fijo, formaciones de fondo, cuenta de ahorro a la vista, es decir cuentas personales con respaldo en moneda nacional pero también la puede presentar en cualquier otro tipo de moneda que a razón del tipo de cambio de la moneda se le tiene en cuenta en moneda nacional, y eso no quiere decir que esa cuenta en otra moneda pase a moneda nacional, ellas mantienen su moneda de origen, lo que el respaldo del crédito va a ser a razón del tipo de cambio de la moneda de la cuenta que presente”.

Otra de las facilidades, es la posibilidad de acceder a un segundo préstamo bancario, unido al crédito actual que tiene el cliente.

Como parte del pago de los créditos según lo conveniado con el Banco, ante situaciones extremas como la COVID 19, se evalúa cada caso y se le facilita el aplazamiento de la deuda.

El otorgamiento de créditos bancarios a personas naturales en las Sucursales de BANDEC de Cienfuegos, es una vía segura para realizar su vida con garantía económica.