Bien el inicio de los Elefantes de Cienfuegos

Desde el pasado 15 de noviembre la grama del Estadio de Béisbol “5 de Septiembre” vuelve a acoger a los Elefantes de Cienfuegos, quienes iniciaron su preparación con vistas a la Serie Nacional de Béisbol número 61, la cual dará inicio el próximo 22 de enero.

Al frente de la manada se encuentra Jorge Robeisy Rodríguez, quien sustituye en la función al mánager Alaín Álvarez, que por estos días toma parte en los Juegos Panamericanos de la Juventud, como miembro del cuerpo de dirección del plantel cubano de pelota.

“Consideramos que la preparación ha comenzado muy bien. Llevamos varias jornadas de trabajo y todavía nos encontramos en un momento de control, donde se evalúa el estado físico y técnico de los atletas. Para alegría nuestra todos están muy bien, luego de cumplir las orientaciones que les dimos para el tiempo que estuvieron en sus hogares”.

El médico del equipo, Hazmel Alfonso Rodríguez, agrega que desde el punto de vista de la salud “realmente han regresado mucho mejor de lo que esperábamos, pues varios de ellos sufrieron la Covid-19, pero se han recuperado satisfactoriamente, y así lo confirmó el chequeo médico realizado a cada uno de ellos. En estos momentos no existen lesiones en el grupo, que se ha adaptado muy bien a los entrenamientos, luego de tanto tiempo alejados de las prácticas habituales. Están muy motivados, contentos y enfocados en el trabajo, quizás por el extenso período de inactividad. Además, las bajas que ha sufrido el plantel otorgan posibilidades a muchos jóvenes de intentar buscar esos puestos, y eso los empuja a hacer las cosas cada día mejor”.

El tema de las notables ausencias preocupa a la fanaticada local, pero en ese sentido trabaja la dirección de los Elefantes.

“Claro que nuestro equipo no es el mismo, y hemos tenido que reajustar la preparación en dependencia de los atletas con los que contamos y sus características. Entre jóvenes y establecidos encontraremos a quienes deberán suplir a los que ya no están. Pero no cambiaremos nuestra filosofía de juego, eso está claro”, explica Jorgito.

Llama la atención la cantidad de atletas jóvenes incluidos en la preselección, incluso varios juveniles en el staff de serpentineros. Al respecto, Rodríguez comenta.

“El primer paso que dimos es tenerlos aquí, para observarlos y evaluar sus condiciones. Y puedo decirte que algunos tienen la posibilidad real de hacer el grado, no solo en el área de los lanzadores, sino también como jugadores de posición. Hay mucho talento y todos están comprometidos con la tarea que pueden cumplir en el conjunto”.

A pesar de ausencias y renovación, los Elefantes ratifican su compromiso de aspirar a una destacada actuación.

“Nuestro propósito es el mismo: clasificar entre los ocho primeros y estar en los Play Off. No podemos retroceder en los resultados y esa es la mentalidad que impera en atletas y entrenadores”, sentencia Jorge Robeisy.