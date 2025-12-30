Brasil tendrá las primeras transmisiones de TV 3.0 en 2026

Foto: Presidencia Brasil

El presidente Lula Da Silva, firmó el decreto para implementar lo que llamaron “la televisión del futuro”. Se trata de la TV 3.0, la nueva generación de televisión abierta y gratuita en Brasil, que revolucionará la forma en que el público ve la programación.

Así, Brasil se convierte en el primer país de América Latina en implementar el nuevo estándar. Se espera que las primeras transmisiones comiencen en el primer semestre de 2026 en las principales capitales, hasta lograr una cobertura nacional en 15 años.

Con mayor interactividad, calidad superior de sonido e imagen y mayor integración con Internet, el nuevo sistema moderniza el sector y coloca al país a la vanguardia de la radiodifusión mundial.

En total, la política recibió 7.5 millones de reales en inversiones. La mayor eficiencia en la transmisión del servicio permitirá la entrada de nuevas emisoras.

Características

La nueva generación de TV digital brasileña llega a sustituir gradualmente el actual estándar ISDB-T por el nuevo ATSC 3.0.Tendrá calidad 4K y 8K, con sonido envolvente.

Además, será inmersiva, interactiva y tendrá integración con Internet. También contará con acceso a servicios públicos digitales, a través de la implementación de la Plataforma Común de Comunicación Pública y Gobierno Digital.