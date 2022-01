Bufetes colectivos, donde es clave la entrega en la atención al pueblo

A Francisco Águila Tejeda (Frank) y Ana Beatriz Águila Peña, los une la sangre y la profesión. Son padre e hija, juristas y compañeros de labor en el Bufete Colectivo No.1, ubicado en la calle de San Carlos, en la ciudad de Cienfuegos.

Lógicamente hay una distancia generacional entre ellos, pero quienes les conocen bien aseguran que la entrega y consagración al trabajo tienen un comportamiento similar en cada uno de ellos.

Frank: “No me arrepiento de la decisión de insertarme en el trabajo del bufete. Para mí es una satisfacción ver cuando el cliente, sobre todo los adultos mayores, salen de la oficina con su trámite resuelto y hasta palabras de cariño te dedican. Me gusta mucho atender a la población aunque, como abogado, asumo muchísimas otras tramitaciones”.

Ana Beatriz: “Ha sido una experiencia inigualable haber tenido la oportunidad y la grata experiencia de ingresar a la Organización de Bufetes Colectivos, que era lo que yo deseaba desde la Universidad. He aprendido muchas cosas, sobre todo el funcionamiento de la organización y la atención al cliente; he podido poner en práctica los conocimientos teóricos”.

¿Qué significa trabajar juntos?

“Es una alegría tremenda ver cómo se ha desarrollado y muestra preocupación por la superación. Cuando los directivos y otros colegas ofrecen valoraciones tan positivas sobre su trabajo me enorgullezco mucho. También de ella aprendo”, dice Frank.

Para Ana Beatriz, “ha sido un reto como hija, porque no solo me guía como padre, sino como profesional en todas las cuestiones que debo perfeccionar para el desempeño de las diversas cuestiones”.

Francisco y Ana Beatriz forman parte de los 82 abogados que laboran en los bufetes perlasureños que, como los del resto del país, celebrarán este 22 de enero el aniversario 57 de la creación del primero de esos sitios en nuestro archipiélago.

MIRADA DETALLADA

En Cienfuegos funcionan nueve unidades pertenecientes a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), y así se acercan los servicios jurídicos a los pobladores sin necesidad de que tengan que trasladarse largas distancias.

Conduce la dirección provincial la Máster Irina Ruiz Varas, quien asegura que contar con una fuerza profesional estable y bien preparada es la principal fortaleza que los distingue.

“Nuestros abogados, algunos de reciente ingreso,cumplen el rol social de ofrecer asesoría y representación procesal en todas las materias del Derecho a las personas naturales y jurídicas. Además, trabaja casi una veintena de técnicos jurídicos auxiliares, los cuales devienen apoyo a la labor del abogado, extremadamente dinámica y de un ritmo muy elevado.

¿Cuáles son las principales prestaciones?

“Es amplia la gama de servicios que ofrecemos, aunque existen algunos más frecuentes”, responde la directora provincial. “Por ejemplo, en el municipio de Cienfuegos, un tipo de asunto muy demandado está relacionado con las limitaciones derivadas de las relaciones de vecindad sobre todo en inmuebles como las ciudadelas u otros que desde el punto de vista físico tienen colindancia y ello incide en la convivencia pacífica. Otro servicio son los divorcios. También en materia de familia se reciben casos acerca de los conflictos respecto al régimen de comunicación, sin dudas un tema sensible”.

“Otros asuntos quizás no tan complejos, pero sícon un alto nivel de contratación en los bufetes son los relacionados con los trámites de legalización y actualización de viviendas y la legalización de documentos (servicios especializados)”, agrega la Licenciada Anilcie Alejos Garea, subdirectora técnica.

Tampoco desconocen los profesionales del derecho vinculados a la ONBC en Cienfuegos las nuevas legislaciones, algunas ya en vigor desde el primero de enero del actual año; de ahí que la capacitación constante sea una prioridad.

“La ONBC se ha preocupado a lo largo de su existencia por la superación y capacitación de sus profesionales, y en el último año no ha sido diferente. Ante los imponderables de la pandemia, pasamos a utilizar una plataforma virtual mediante la cual se realizaron diferentes cursos de posgrado y videoconferencias especializadas”, expresa Ruiz Varas

Lograr la mejora de las instalaciones de los bufetes No.1 de Cienfuegos, el de Rodas y Aguada, constituye una de las aristas en las que debe laborarse. También: “estamos abiertos recepcionar cualquier queja o inquietud de los clientes bien por dilatación del servicio, por falta de comunicación eficiente y regular con el abogado. A todos los asuntos le damos seguimiento y lo más importante es propiciar una respuesta o solución de carácter técnico para resolver la necesidad perentoria del ciudadano”.

Y justo a la población cienfueguera, destinataria de la labor de los bufetes colectivos dejamos la última palabra: “En más de una oportunidad he solicitados servicios en el bufeteNo.1 y no he tenido dificultades, me han atendido bien y en tiempo”, afirma Omar Córdoba García; mientras que Jesús López Suárez destaca la profesionalidad y conocimientos de los bogados, la prontitud y calidad en la atención.

Por: Tay Beatriz Toscano Jerez / 5 de Septiembre Digital