Cambio de horario en Cuba este 2 de noviembre

Oct 31, 2025 #horario, #invierno, #reloj

El próximo domingo 2 de noviembre, Cuba dará inicio al horario de invierno. A las 12:00 de la madrugada (medianoche), los relojes deberán atrasarse una hora, quedando en las 11:00 p.m. del sábado 1 de noviembre.

Con este cambio, se busca un mejor aprovechamiento de la luz solar durante las mañanas. Como consecuencia, los días amanecerán y anochecerán más temprano.

Se recomienda a la población realizar el ajuste en sus relojes antes de ir a dormir el sábado para comenzar el domingo con el nuevo horario establecido.

