Cambio de horario en Cuba este 2 de noviembre

El próximo domingo 2 de noviembre, Cuba dará inicio al horario de invierno. A las 12:00 de la madrugada (medianoche), los relojes deberán atrasarse una hora, quedando en las 11:00 p.m. del sábado 1 de noviembre.

Con este cambio, se busca un mejor aprovechamiento de la luz solar durante las mañanas. Como consecuencia, los días amanecerán y anochecerán más temprano.

A la 1 de la madrugada de este domingo 2 de noviembre, se deberán atrasar 1 hora los relojes, para restablecer el horario normal en todo el territorio nacional y de esta manera coincidir con los países del hemisferio norte. pic.twitter.com/2q5xIZD0HS — Ministerio de Energía y Minas de Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) October 31, 2025

Se recomienda a la población realizar el ajuste en sus relojes antes de ir a dormir el sábado para comenzar el domingo con el nuevo horario establecido.