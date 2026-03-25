Cese de colaboración médica cubana afecta a comunidades desfavorecidas

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, recalcó que las campañas del Gobierno de Estados Unidos contra la colaboración médica cubana castigan a los pueblos y comunidades más desfavorecidas de América Latina y el Caribe.

El canciller afirmó que Washington ejerce presión y chantaje en América Latina y el Caribe, con el fin de que las Brigadas Médicas Cubanas abandonen todos los países de la región donde se encuentran.

Rodríguez Parrilla subrayó que de esta manera se castiga a los pueblos y comunidades más desfavorecidas de la región, que durante décadas han recibido la atención médica cubana.

A cambio, prometen recursos que sabemos que nunca llegarán ni beneficiarán a esas poblaciones, apuntó el jefe de la diplomacia cubana.

De acuerdo con Rodríguez Parrilla, con estas acciones Estados Unidos pretende golpear el programa humanista y solidario creado por Cuba y Fidel, y seguir cortando fuentes de ingresos de la economía de la isla.

El pasado 4 de marzo, el Gobierno de Jamaica comunicó su decisión unilateral de rescindir el acuerdo de cooperación en materia de salud con Cuba, como parte del cual se atendieron más de ocho millones 176 mil pacientes y se salvaron unas 90 mil vidas, según cifras oficiales.

También a inicios de marzo, el último contingente de profesionales de la Brigada Médica cubana en Honduras llegó a la mayor de las Antillas, tras el cese del convenio entre los dos países, por decisión de Tegucigalpa.

En ese país de Centroamérica, el personal sanitario cubano trabajó en 17 de los 18 departamentos, en la medicina pública, realizando más de 30 millones de consultas y casi 900 mil intervenciones quirúrgicas.

Guatemala también anunció el retiro gradual de los profesionales cubanos, que laboraban en zonas rurales desde 1998.

El gobierno de Cuba denunció que estas decisiones responden a presiones del Gobierno de los Estados Unidos.