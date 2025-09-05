Es 5 de Septiembre, y la historia recuerda que un día como hoy pero de 1957 combatientes del movimiento 26 de Julio junto a oficiales de la marina protagonizaron el levantamiento armado de la ciudad de Cienfuegos.

Desde el amanecer de este viernes los cienfuegueros participan en diferentes actividades para conmemorar la efeméride. Pioneros y jóvenes realizaron el asalto simbólico al antiguo Distrito Naval del Sur, hoy Museo Histórico Naval, en tanto con los primeros rayos del sol se desarrolló el acto central con sede frente a la escuela secundaria básica urbana Cinco de Septiembre, otrora Colegio San Lorenzo, uno de los sitios donde ocurrieron enfrentamientos entre civiles y efectivos del Ejército durante la sublevación de hace 68 años.

Ante cientos de perlasureños, Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, reafirmó que el pueblo de Cienfuegos no olvida a sus héroes y mártires y ratificó el compromiso de defender la obra por la cual derramaron su sangre.

Por su parte, Ricardo Ronquillo Bello, presidente nacional de la Unión de Periodistas de Cuba, entregó a los directores de Perlavisión y 5 de Septiembre sendos reconocimientos por arribar estos medios de comunicación a los aniversarios 25 y 45, respectivamente.

Al concluir el acto, partió la tradicional peregrinación hasta el cementerio Tomás Acea.

Desde China, donde cumple la segunda estancia de su visita por naciones asiáticas, el Presidente cubano recordó la gesta con un mensaje en su cuenta en la red social X:

Cada #5DeSeptiembre, sin importar lo lejos que estemos físicamente de la Patria, la memoria nos lleva hasta #Cienfuegos y el heroico levantamiento de la ciudad, hace 68 años. Gloria eterna a los protagonistas de aquella gesta.https://t.co/nqaHOJM9XE — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 6, 2025

Durante el transcurso de esta semana, tuvieron lugar encuentros con combatientes, recorridos por tarjas alegóricas a la efeméride, y un barrio debate organizado por los Comités de Defensa de la Revolución.

Anoche, el teatro Tomás Terry fue escenario de la gala político cultural «Cienfuegos 57, Mar y Fuego», con la participación de artistas locales.

La acción armada del 5 de septiembre de 1957 está considerada como un paradigma de la lucha popular contra la dictadura de Fulgencio Batista.

El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, expresó en 1977 que “El hecho del levantamiento de Cienfuegos significó un aliento moral extraordinario para los combatientes de la Sierra Maestra. Ya la tiranía no podía continuar hablando de la unidad de sus fuerzas armadas”.