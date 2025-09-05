Es 5 de Septiembre, y la historia recuerda que un día como hoy pero de 1957 combatientes del movimiento 26 de Julio junto a oficiales de la marina protagonizaron el levantamiento armado de la ciudad de Cienfuegos.

Desde el amanecer de este viernes los cienfuegueros participan en diferentes actividades para conmemorar la efeméride. Pioneros y jóvenes realizaron el asalto simbólico al antiguo Distrito Naval del Sur, hoy Museo Histórico Naval, en tanto con los primeros rayos del sol se desarrolló el acto central con sede frente a la escuela secundaria básica urbana Cinco de Septiembre, otrora Colegio San Lorenzo, uno de los sitios donde ocurrieron enfrentamientos entre civiles y efectivos del Ejército durante la sublevación de hace 68 años.

Al concluir el acto, partió la tradicional peregrinación hasta el cementerio Tomás Acea, para rendir tributo a los héroes y mártires del levantamiento popular.

Durante el transcurso de esta semana, tuvieron lugar encuentros con combatientes, recorridos por tarjas alegóricas a la efeméride, y un barrio debate organizado por los Comités de Defensa de la Revolución.-

Anoche el teatro Tomás Terry fue escenario de la gala político cultural «Cienfuegos 57, Mar y Fuego», con la participación de artistas locales.

La acción armada del 5 de septiembre de 1957 está considerada como un paradigma de la lucha popular contra la dictadura de Fulgencio Batista.

El líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, expresó en 1977 que “El hecho del levantamiento de Cienfuegos significó un aliento moral extraordinario para los combatientes de la Sierra Maestra. Ya la tiranía no podía continuar hablando de la unidad de sus fuerzas armadas”.