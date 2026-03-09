Una nueva potencialidad para los adultos mayores de Cienfuegos

La Cátedra Universitaria del Adulto Mayor (CUAM) materializa actividades encaminadas al bienestar de los grupos etarios que la integran. La apertura de un aula vinculada con la biblioteca de la Universidad de las Ciencias Médicas de Cienfuegos acrecienta el protagonismo de las personas mayores y coordina alianzas con diversas entidades.

En entrevista con la máster Elizabeth Gradaille Ramos, presidenta de esta organización, se conocen tres componentes básicos de su estructura: el nivel académico, el investigativo y el extensionista. Los adultos mayores realizan actividades intersectoriales e intergeneracionales, respaldados por el vínculo con el Inder, Salud Pública, Cultura, Educación y otras asociaciones, explicó.



Socializar el saber, generar proyectos y sistematizar las prioridades de nuestros abuelos ha sido la práctica mantenida por más de cinco años. La sede central de la cátedra reside en el municipio cabecera, pero el impacto y alcance ha validado la existencia y funcionamiento de cincuenta aulas adscritas por toda la provincia.

Existen dos modalidades de estudio, los cursos a los que asisten alumnos de nuevo ingreso y la de los egresados continuantes. Durante el período de clases, comprendido de octubre a junio, los estudiantes culminan su estancia con la defensa de una tesina, esta aborda un tema de investigación elegida por ellos mismos.

Entre las fortalezas de la CUAM está comprendida de manera asertiva que sean mayoría los cursillistas continuantes. Ello motiva la especialización y profundidad en las investigaciones. Originan; además, proyectos colaborativos, de esta forma diseminan el conocimiento, en esta particularidad reside su eficacia extensionista.

Disímiles actividades socioeducativas, culturales y deportivas avalan el ejercicio de esta noble tarea. Talleres investigativos, expoferias, cumpleaños colectivos, peñas de veteranos del softbol, encuentros comunitarios para aprender o desarrollar manualidades, baile, cocina y alimentación saludable son muestras de las iniciativas abordadas. Destacar que una de las aulas universitarias acoge al proyecto Mariposas de Cienfuegos, integrado por mujeres operadas de cáncer de mama, emprendimiento motivacional de alto perfil humanístico.

El envejecimiento es una etapa natural de la vida, complejizada en la Cuba de hoy por la escasez de recursos materiales que sustenten las proyecciones estatales. Favorecer el entendimiento intergeneracional, obrar por los derechos de los adultos mayores requiere aplicar estrategias dirigidas a optimizar su vida en todos los ámbitos. La Cátedra Universitaria del Adulto Mayor ratifica como una vía expedita para lograr un equilibrio emocional, aparejado a una mejor calidad de vida.