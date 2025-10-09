La solidaridad de los cienfuegueros con el pueblo palestino se expresó nuevamente este jueves en el parque José Martí, de la capital sureña.

En las voces de pioneros, estudiantes universitarios y artistas locales se escuchó el reclamo del ceso del genocidio de Israel contra la franja de Gaza, que ha causado siete mil 173 muertos y 169 mil 780 heridos, entre ellos 20 mil 179 niños, 10 mil 427 mujeres y cuatro mil 813 ancianos, desde el 7 de octubre de 2023, luego del despliegue por la resistencia palestina de la Operación Diluvio de Al-Aqsa.

Símbolos de Palestina como su enseña nacional y el tradicional pañuelo conocido como kufiya​ o kefia, además de pancartas alegóricas a la ocasión mostraron los participantes.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, y Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora Provincial, presidieron el acto.

Similares muestras de solidaridad con el pueblo palestino acontecieron en las principales plazas de la nación, tribunas donde denunciaron los crímenes de lesa humanidad de Israel y la complicidad de EE.UU. En La Habana, acudió el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El gobierno cubano mantiene firme su postura en pos de una solución amplia, justa y duradera al conflicto israelí-palestino, sobre la base de la creación de dos Estados, que permita al pueblo palestino ejercer su derecho a la libre determinación y a disponer de un Estado independiente y soberano dentro de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital.