Yacina Vizcaíno, joven promesa del voleibol cienfueguero, retoma su camino en el equipo nacional

Por estos días, gran parte de los atletas de los equipos nacionales retornan a la capital tras un descanso en sus provincias.

Yacina Vizcaíno Machado, atleta de perspectiva inmediata del voleibol cienfueguero, llegó al equipo nacional en septiembre de 2025, aún con 15 años. La talentosa joven tiene experiencias que contar al respecto. Con mucho orgullo, plantea que desde su entrada al equipo nacional el año anterior ha participado en dos eventos NORCECA: «Con solo quince años he integrado equipos sub-17 y sub-19, donde no me ha ido mal, he marcado mis tantos, he ganado en experiencia y he crecido como atleta». Así lo consideran también los especialistas del deporte.

Motivada por su retorno al equipo nacional, Vizcaíno Machado nos comentó: «Que me hayan tenido en cuenta para regresar al equipo nacional, cuando por la situación que afronta el país tantos deportes y atletas del equipo nacional no han podido hacerlo, me compromete a ser mejor atleta y a rendir más en cada confrontación deportiva».

De tal manera, la talentosa voleibolista cienfueguera, llena de sueños e ilusiones, se apresta a enfrentar su segundo curso escolar en el equipo nacional de voleibol.