Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cienfuegos

La más jóvenes generaciones de cienfuegueros protagonizan homenaje a Camilo

PorJorge Domínguez Morado

Oct 28, 2025 #Camilo Cienfuegos, #Cienfuegos, #historia

Como.ya se ha hecho tradicional, las más jóvenes generaciones de cienfuegueros fueron protagonistas este martes el homenaje al Comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán al recordarse el aniversario 66 de su desaparición física en un trágico accidente aéreo.

Estudiantes de todas las enseñanzas partieron desde áreas del Paseo del Prado hasta el Malecón para depositar flores en las aguas de la bahía.

Alumnos de la escuela militar y de la primaria que llevan el nombre del legendario guerrillero encabezaron la peregrinación junto a una representación de trabajadores de diversos sectores y las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba, el Gobierno y la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia.

«Estoy siguiendo el ejemplo de mis padres, siempre participan en este desfile para recordar a Camilo, que tanto en la escuela como en lo que he leído nos han enseñado que fue muy querido por el pueblo», expresa Luz María, estudiante de la escuela Guerrillero Heroico.

En todos los municipios de la provincia, el pueblo llega a ríos, arroyuelos, lagos y mar a depositar flores al Comandante del sombrero alón.

Camilo Cienfuegos Gorriaràn, con apenas 27 años de edad, murió el 28 de octubre de 1959, cuando de regreso a La Habana la avioneta que lo trasladaba desde Camagüey desapareció, luego de sofocar un complot contrarrevolucionario gestado en esa localidad.

A pesar de la intensa búsqueda durante días, no fueron encontrados sus restos; millones de cubanos lloraron la pérdida del líder guerrillero y la Revolución perdió a uno de sus más queridos y valientes hijos.

(Fotos: Facebook Radio Ciudad del Mar)

Por Jorge Domínguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

Entrada relacionada

Cienfuegos Cuba Sociedad

Eléctricos de Cienfuegos prestos al apoyo en Oriente

Oct 28, 2025 Redacción Perlavisión
Ciencias Cienfuegos

Mirando a ‘Melissa’ desde Cienfuegos

Oct 28, 2025 Héctor Castillo Toledo
Béisbol Cienfuegos Opinión

La Pelota ⚾️ Con Góngora en la lomita, Toros se llevan el compromiso

Oct 26, 2025 Héctor Castillo Toledo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión