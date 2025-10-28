La más jóvenes generaciones de cienfuegueros protagonizan homenaje a Camilo

Como.ya se ha hecho tradicional, las más jóvenes generaciones de cienfuegueros fueron protagonistas este martes el homenaje al Comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán al recordarse el aniversario 66 de su desaparición física en un trágico accidente aéreo.

Estudiantes de todas las enseñanzas partieron desde áreas del Paseo del Prado hasta el Malecón para depositar flores en las aguas de la bahía.

Alumnos de la escuela militar y de la primaria que llevan el nombre del legendario guerrillero encabezaron la peregrinación junto a una representación de trabajadores de diversos sectores y las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba, el Gobierno y la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia.

«Estoy siguiendo el ejemplo de mis padres, siempre participan en este desfile para recordar a Camilo, que tanto en la escuela como en lo que he leído nos han enseñado que fue muy querido por el pueblo», expresa Luz María, estudiante de la escuela Guerrillero Heroico.

En todos los municipios de la provincia, el pueblo llega a ríos, arroyuelos, lagos y mar a depositar flores al Comandante del sombrero alón.

Camilo Cienfuegos Gorriaràn, con apenas 27 años de edad, murió el 28 de octubre de 1959, cuando de regreso a La Habana la avioneta que lo trasladaba desde Camagüey desapareció, luego de sofocar un complot contrarrevolucionario gestado en esa localidad.

A pesar de la intensa búsqueda durante días, no fueron encontrados sus restos; millones de cubanos lloraron la pérdida del líder guerrillero y la Revolución perdió a uno de sus más queridos y valientes hijos.

(Fotos: Facebook Radio Ciudad del Mar)