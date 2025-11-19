Perlavisión

Inicia este 20 de noviembre en Cienfuegos IV Jornada Nacional de Ciberseguridad

PorGeysi Rosell Cuellar

Nov 19, 2025
Del 20 al 30 de noviembre acontecerá en la provincia de Cienfuegos la IV Jornada Nacional de Ciberseguridad con el propósito de promover prácticas seguras en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a través de un programa de actividades.

Yaimary Leyva Benavides, comunicadora en el Gobierno Provincial, informó que la inauguración será en la Universidad “Carlos Rafael Rodríguez”, donde impartirán la conferencia magistral “Ciberseguridad en la educación: Cómo proteger los entornos y servicios digitales personales y académicos”.

Leyva Benavides agregó que para el aprovechamiento eficaz de ese periodo prevén la realización de la feria tecnológica que facilite a las personas naturales las herramientas básicas garantes de la seguridad de sus móviles, y fomente una cultura ciudadana en relación al discernimiento de los riesgos y oportunidades del ciberespacio.

Asimismo, convocarán a un concurso relacionado con la creación de un asistente virtual sobre Ciberseguridad, y en varios escenarios realizarán talleres, charlas, matutinos y otras actividades que, con demostraciones prácticas, promuevan los aspectos fundamentales de la rama.

Durante la jornada de Ciberseguridad en Cienfuegos especialistas de Joven Club, Etecsa, la Unión de Informáticos de Cuba, Alabbi, Xetid y los sectores bancarios proyectan encuentros académicos para analizar tendencias en materia de seguridad informática y tomar decisiones que contribuyan a la soberanía tecnológica.

