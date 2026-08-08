Ciego Montero alista XII Festival del Agua

El XII Festival del Agua Ciego Montero 2026 tendrá lugar del 18 al 22 de agosto en dicho asentamiento del municipio cienfueguero de Palmira, con el tema central “El agua como derecho y vida: el legado de Fidel en la protección de nuestra huella hídrica”.

Orlando Ventura Rivero, coordinador del evento, aseveró que la inauguración será en el Salón de Artes Visuales “Agua pura en cada gota”, sito en el lobby del cine Recreo, donde realizarán el Té literario “Orígenes del festival”, con participación de fundadores y artistas ciegomonterenses.

El programa prevé actividades de excursionismo por la zona de Los Baños, el tradicional encuentro científico con conversatorios y presentación de experiencias de investigación de autores locales, encuentros competitivos de las artes visuales y de varias disciplinas deportivas, añadió.

Asimismo, a través de las artes teatrales recrearán las memorias de los orígenes del lugar, basados en que expulsan a un esclavo con una enfermedad de la piel, por temor al contagio de los demás, y las aguas de El chorrito le propician la cura.

Para la duodécima edición del Festival incluyen escenarios nuevos como el canalillo, que reúne a bañistas del poblado y el parque Los Yuyos, sito en áreas céntricas, además de los acostumbrados espacios de reunión, entre ellos la Unidad Económica de Base conocida como «Alevines», por su objeto social.

En el marco de las celebraciones es relevante la reinauguración de la Cafetería El Chorrito y la gala clausura con la entrega de diversos reconocimientos alegóricos, en especial, otorgan el “Premio Ciego Montero Sorprende”, que honra a las personas naturales o jurídicas con una trayectoria a favor de la defensa mediambiental y del festival, argumentó Ventura Rivero.