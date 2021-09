Cienfuegos comienza nuevas campañas de vacunación

Sobre las campañas de inmunización que tienen lugar en estos momentos en Cienfuegos, y otras que se inician a convalecientes y niños alérgicos al tiomersal, 5 de Septiembre tuvo la posibilidad de dialogar con la Dra. Mariela García Velázquez, subdirectora provincial en la Dirección Provincial de Salud a cargo del Programa de Vacunación.

«Transcurre la inoculación de la segunda dosis de Sinopharm en los municipios, de los que se exceptúa el territorio cabecera, que ya concluyó con la administración de Abdala; continúa en estos momentos la ‘pediátrica’ a menores de entre dos y 18 años, que marcha a un 96 por ciento de cobertura y debe iniciar la administración de la segunda dosis a este último grupo etario el día 3 de octubre.

Nuevas campañas

«Este sábado (hoy) comenzamos a vacunar a los niños alérgicos al tiomersal, con las monodosis de la Soberana 02 acabadas de llegar a la provincia. Y mañana domingo se inicia la aplicación de Soberana Plus a los convalecientes de la Covid-19, indicada a aquellos pacientes con dos meses y más de transcurrido el diagnóstico. Los vacunatorios para estas personas quedarán montados, pues en la medida en la que arriben al tiempo indicado, se procederá a su inmunización».

Cienfuegos acaba de recibir una inspección del CECMED, ¿Cuáles son sus impresiones sobre el hecho?

«En primer lugar nos dio la oportunidad de compartir con estos especialistas sobre diferentes temas relacionados con la vacunación, las buenas prácticas, el intercambio con los jóvenes que están vinculados a esta tarea; y, en segundo término, también la de aprender. Todavía tenemos aspectos en los cuales trabajar para que el cierre inmunológico de la provincia resulte exitoso».

Doctora, ¿podría puntualizar sobre el tema de la vacunación a los convalecientes? ¿Cómo se ha organizado, sobre el tiempo que debe trascurrir a partir del alta clínica?

«La vacuna estará disponible en los policlínicos, y en la medida en la que los pacientes cumplan el tiempo requerido, asisten, y se vacunan. Quienes tuvieron la certeza a través de un test rápido, no deben recibir otra vacuna que no sea la Soberana Plus. Ante cualquier duda, deben acudir a los consultorios del médico de la familia, para que ellos emitan su criterio clínico», concluyó.

Por: Magalys Chaviano Álvarez / 5 de Septiembre Digital