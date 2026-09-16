Con la presencia de las máximas autoridades del territorio, las empresas Eléctrica y de Acueducto y Alcantarillado dieron a conocer una programación para sostener el servicio eléctrico en los circuitos de la ciudad de Cienfuegos, en tanto, se analiza cómo realizar una distribución más equitativa de la corriente en el resto de la provincia.

Las tablas con la información están compartidas en los sitios oficiales de las empresas antes mencionadas, así como de los medios de comunicación del territorio e insistimos en la veracidad de los contenidos, no así en otros anteriormente divulgados.

Se realizan acciones en el territorio para mantener el servicio de acuerdo con las condiciones del SEN como recuperar el taller de reparación de transformadores mediante negociaciones con actores económicos no estatales para la entrada de materiales necesarios, en tanto, se supo que hasta el momento se han movido al sector residencial 487 transformadores que eran utilizados en el sector productivo.

Otra de las medidas de impacto es la recuperación del equipamiento para asegurar el servicio de agua al Hospital Provincial con la electricidad que se sirve a esa institución.

Se trabaja por utilizar otras variantes en la torre de televisión del 18 plantas en avenida cinco de septiembre y así mantener el servicio las 24 horas.

De acuerdo con la disponibilidad de corriente y las condiciones del SEN se mantendrán los servicios de agua y electricidad, según lo estimado.

Detalles se ofrecerán en los próximos días en espacios informativos de la radio y la televisión cienfueguera, de momento, insisto, puede consultar los sitios oficiales de los medios de prensa en el territorio.