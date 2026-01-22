Perlavisión

Realizarán en Cienfuegos X Taller Internacional Enfermedades Raras

Laura Brunet Portela

Ene 22, 2026

El Hospital Pediátrico Universitario “Paquito González Cueto” y el Centro Provincial de Genética Médica de Cienfuegos convocan a la décima edición del Taller Internacional Enfermedades Raras, según el perfil oficial de Facebook de la institución sureña.

La convocatoria, reconocida por su alta carga científica e investigativa, propone crecer en el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de estas condiciones, con ponencias que sesionarán en el Hotel Pasacaballos, del 25 al 27 de febrero.

Temas como el impacto clínico y social de las enfermedades raras, cuestiones jurídicas y el comportamiento de estos padecimientos también llamados huérfanos, constituyen debates habituales en cada edición.

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, en Cuba, por cada 2000 niños, uno padece alguna de estas dolencias, como la Fucosidosis, la Ataxia,  Friedreich y el Lupus Eritematoso Sistémico.

