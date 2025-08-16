Cienfuegos es flamante campeón de la natación escolar

Perlavisión

Despojó a La Habana de un lugar que le perteneció históricamente

La provincia de Cienfuegos dominó el torneo de la recién concluida versión 61 y subió por vez primera a lo más alto del podio en la natación de los Juegos Escolares Nacionales.

En el capitalino complejo de piscinas de la EIDE Mártires de Barbados, los sureños acumularon 149.3 puntos tras sus resultados deportivos, las pruebas técnicas, la efectividad y las medallas obtenidas.

Despojaron así a los anfitriones de un lugar que históricamente le perteneció, porque esta vez no pudieron pasar de 92.2 unidades, un hecho que de cierta forma no sorprendió teniendo en cuenta la labor de entrenadores y atletas cienfuegueros en los últimos años, que acaba de dar sus máximos frutos.

El tercer escaño correspondió a Villa Clara (66.2), seguida de Sancti Spíritus (49.6), Ciego de Ávila (48), Las Tunas (29.3), Guantánamo (25.5), Camagüey (24), Santiago de Cuba (20), Granma (19.8), Pinar del Río (11.5) y Matanzas (sin puntos), informó a JIT Amaurys Ramírez, metodólogo nacional.

La condición de atleta más destacada recayó en la exponente de la categoría 13-14 años, Alejandra Mencheros Valladares, del territorio campeón, al obtener cosecha de nueve medallas de oro y dos de plata.

Alejandra dominó en el estilo libre los 50 metros, con marca de 29.08 segundos, 100 (1:03.78) y 200 (2.20.74); en espalda 50 (33.27), 100 (1:14.30) y 200 (2:39.65); en mariposa los 50 (31.13) y 100 (1.10.14), y en 4×50 relevo mixto combinado.

Las preseas plateadas la cienfueguera las logró como integrante de los relevos 4×50 mixto libre y 4×100 libre.

En 11-12 y 13-14 años, detrás de Cienfuegos y La Habana, con la mayor puntuación en ambas categorías, se situaron entre las seis mejores provincias Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Las Tunas. (✍️ Lisset Isabel Ricardo Torres)

