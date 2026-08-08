Para Fidel Cienfuegos fue eje del desarrollo industrial en Cuba

El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz tuvo la visión de enmarcar a Cienfuegos como eje del desarrollo industrial en Cuba, lo cual iba más allá de construir industrias de gran envergadura en este pequeño territorio, pues también se entrelazaba con otras razones como la ubicación estratégica al centro y sur del país, y con un importante puerto mercante.

Félix Hernández, quien dirigió la construcción en esta provincia por varios años, expresó que en 1986 el 56 por ciento de la producción tenía su origen en las industrias, amparado en el formidable crecimiento de los primeros 20 años de Revolución, cuando fueron inauguradas más de 70 obras, muchas de estas por el propio Fidel.

Fidel en recorridos por la central electronuclear.

Esa estrategia visionaria del Comandante en Jefe quedó demostrada cuando a plena capacidad de producción desde este territorio partían hacia el oriente y el occidente del país grandes volúmenes de tributación de fertilizantes, harina de trigo, torula, glucosa, cemento, sistemas de riego, componentes hidráulicos, entre otros.

A su vez los productos llegaban desde diferentes confines para su exportación, como el azúcar para su trasiego por la Terminal Tricontinental, la cual atesora unas 20 visitas del líder histórico de la Revolución cubana.

Los inicios de esa transformación se sitúan en 1962, cuando a iniciativa de Ernesto Che Guevara, entonces ministro de Industrias, se comenzó a montar la Fábrica de Motores Diesel, primera industria del territorio.

A esta le continuaron la Planta de Cereales, Combinados Lácteo y Pesquero, las unidades checas y japonesas de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, la fábrica de Cemento, entre otras.

Dos colosales obras como la Central Electronuclear y la Refinería de Petróleo probaron el empuje de los cienfuegueros, que recibieron el apoyo de miles de obreros de varias provincias.

Fidel en el Prado de Cienfuegos.

La geografía cienfueguera se reconfiguró: surgieron las zonas industriales, arreció el ir y venir del transporte automotor, más flujo de cargas por el puerto sureño, y un fuerte movimiento con espíritu de contingente había impregnado el líder histórico de la Revolución cubana en Cienfuegos.

Con las botas de rebelde y guerrillero, Fidel dejó sus huellas en cada industria de la provincia, aunque también evaluó y visitó obras sociales, en múltiples visitas, al punto que por el centenario de su natalicio se prevé crear, en esta ciudad, una ruta que muestre a los jóvenes los lugares recorridos en cada momento a fin de mantener vivo su legado para las nuevas generaciones.