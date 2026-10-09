Promueve inversiones turísticas en Cienfuegos

Desde la ciudad cubana de Cienfuegos se lanzan este viernes nuevas posibilidades de inversión en el sector turístico, con la celebración del Foro de Inversiones La Perla del Sur.

La cita, que se realiza hasta mañana en el emblemático Chalet de Valle, cuenta con unos 240 participantes, representantes de cinco embajadas, 35 empresas cubanas y extranjeras, y 22 emprendimientos privados.

Además en su modalidad virtual participan una treintena de turoperadores y consejeros delegados de diferentes naciones.

En el evento se presentó la Cartera de Oportunidades del territorio, en el que sobresalen la posibilidad de inversiones en 10 proyectos hoteleros.

Según destacó a Prensa Latina, Yanet González, directora de Comercio Exterior en Cienfuegos, a unos 250 kilómetros de La Habana, este foro distingue por ser uno de los primeros celebrados luego de la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales en la isla.

González refirió que participan cinco embajadores acreditados en Cuba, quienes planean transmitir en sus países las oportunidades de negocios en este territorio central, caracterizado por opciones naturales y culturales.

Durante la presentación del encuentro, Yuri Quevedo, delegado del Ministerio del Turismo en Cienfuegos, ponderó las opciones excepcionales de naturaleza y de hoteles históricos que distinguen esta urbe.

Una mezcla de valores históricos, naturales y culturales resaltan en Cienfuegos para posicionarse como uno de los destinos más atractivos del centro sur del archipiélago caribeño.

La capital provincial cuenta con su centro histórico incluido en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocimiento otorgado en 2005 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El foro La Perla del Sur se inserta en la estrategia del país por diversificar sus mercados emisores y captar capital foráneo, en un contexto de limitaciones financieras y restricciones por el bloqueo estadounidense.