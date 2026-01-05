Perlavisión

Trabajadores del sector jurídico en Cienfuegos expresan respaldo a gobierno legítimo de Venezuela

Geysi Rosell Cuellar

Ene 5, 2026

Los principales sitios oficiales de las redes sociales de los más diversos sectores jurídicos, de Cienfuegos, multiplican la denuncia de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, a la agresión del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela.

Explícitamente aclaran que el bombardeo realizado el tres de enero quebranta los artículos 1.2 y 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que refrenda el fomento de relaciones entre los pueblos basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos.

Asimismo, las normas jurídicas avalan la libre determinación de los pueblos, y además, dispone que las naciones se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, señalan.

Hombres y mujeres de la Fiscalía Provincial, el Tribunal Provincial Popular, Consultoría Jurídica, Dirección Provincial de Justicia, también alzan la voz para exigir el cese de la detención del presidente Nicolás Maduros Moros y su esposa Cilia Flores.

Los juristas promueven este mensaje «amparados por las normas elementales del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas la intervención de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas»

