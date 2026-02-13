La Dirección Provincial de Justicia y las sedes municipales homólogas en Cienfuegos reajustan la atención al público debido a la contingencia energética en Cuba, siempre con la mirada en la continuidad de las prestaciones.

Marisel Valdés Moreira, subdirectora en dicha dependencia de la Administración Pública, aseveró que los lunes recibirán a los usuarios interesados en gestiones relacionadas con las áreas de Registro mercantil y Defensoría.

El Registro mercantil tramita lo relacionado con la inscripción de las nuevas formas de gestión estatal y no estatal, por lo que crearon las condiciones para el establecimiento de las interconexiones con el Ministerio de Economía y Planificación, garantes del completamiento de estos procesos por la plataforma digital.

Los asuntos penales serán atendidos los miércoles, con gestiones encaminadas a las cancelaciones de antecedentes y los procesos de revisión, todas las actividades desde las ocho y treinta de la mañana y hasta las cuatro de la tarde, si mantuvieran el flujo eléctrico en la institución.

Valdés Moreira destaca que siempre recesarán de once de la mañana a una de la tarde, y abrirán solo de lunes a jueves, e igual dinámica de trabajo aplican las sedes municipales en relación a los horarios; mientras los pobladores de las montañas continuarán la solicitud a través del delegado de su demarcación.

Los departamentos de Notaría y Registros públicos irradian hacia los municipios, no obstante, un trabajador estará de lunes a jueves en horario laborable en la Dirección Provincial de Justicia, para atender inquietudes, aseveró.

Los trámites relacionados con el Ministerio de Justicia también ofrecen como alternativa el servicio manual ante la carencia de electricidad, y podrían realizarse a solicitud de los usuarios, acotó la funcionaria.