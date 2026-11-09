La pista Rosendo Brunet de Cienfuegos: un espacio abierto a todos para mejorar la calidad de vida

La pista Rosendo Brunet, de la ciudad de Cienfuegos, es un espacio nada despreciable, abierto a todos los cienfuegueros para mejorar la calidad de vida.

Históricamente, desde muy temprano en las mañanas, la pista Rosendo Brunet de la Perla del Sur es la anfitriona de no pocos practicantes sistemáticos del territorio que, con la actividad física, mejoran su calidad de vida. Así nos lo cuenta Elvira Tarta Bull, quien ha encontrado aquí un remedio efectivo a sus enfermedades crónicas no trasmisibles.

«Yo tuve un embarazo a los treinta y nueve años, un niño de once libras, e indiscutiblemente son elementos que contribuyeron a que debutara, pasado un tiempo del parto, como hipertensa y diabética», relata Elvira Tarta Bull Najarro, practicante, quien dice que el único remedio que ha encontrado más efectivo es la actividad física, y todos los días viene a la pista desde muy temprano.

Como Elvira, también hay otros que tienen en la pista Rosendo Brunet a un fiel aliado. Bárbaro Jiménez, practicante sistemático, plantea que aquí muchas generaciones de cienfuegueros se dan cita para mantener su calidad de vida con la práctica sistemática de la actividad física, «y otros como yo, que fui deportista, me desentreno aquí».

De tal manera, en Cienfuegos la práctica sistemática de la actividad física comunitaria se consolida, hasta en tiempos de contingencias energéticas.