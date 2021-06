Cienfuegos por concluir informatización de los registros pecuarios

Como un aporte más a la informatización de la sociedad cubana, este propio año debe generalizarse en todos los registros pecuarios (RP) municipales de la provincia de Cienfuegos, el nuevo software libre que permite un control mucho más veraz de la masa ganadera, al tiempo de agilizar los trámites y procedimientos a seguir por los propietarios individuales o representantes de entidades estatales.

Al decir de María Victoria de la Rosa Rodríguez, jefa del Departamento de Génetica y RP de la Delegación del Ministerio de la Agricultura (Minag) en el territorio, el nuevo programa garantiza seguridad y compartimentación en el manejo de los documentos registrales, con marcada centralización en la figura del registrador pecuario como única persona con acceso a los datos primarios.

Agrega la directiva que la voluntad del Minag de dotar de computadoras y demás accesoriosa todas las oficinas del RP permite disponer de la plataforma de página Web con PHP y lenguaje de programación PostgreSQL 9.3, todo lo cual facilitael soporte digital para la conectividad entre los registros pecuarios y estos a su vez con el municipio, la provincia y la nación, como también el acceso a otros sistemas informáticos del sector; entre ellos mencionó el proceso de contratación y recontratación de las producciones.

Los resultados de la informatización en el municipio de Cumanayagua, pionero de la experiencia en Cienfuegos y en el país, dan cuenta de que son numerosas las ventajas, como quiera que aumentó la concurrencia de los propietarios individuales y hubo mayor cifra de declaraciones de eventos (nacimientos y muertes). En tanto, disminuyó la utilización de modelos contables, al tiempo de humanizar más el trabajo, y posibilitó mejor planificación, organización y control de la masa, condiciones idóneas para erigirse en instrumento ideal de dirección a partir del análisis y evaluaciónde los datos en tiempo real.

“El terriorio cumanayagüemse, asegura de la Rosa Rodríguez, hoy exhibe indicadores que quizás antes, por no tener toda la información veraz a la mano, podrían desconocerse. Por ejemplo, es el municipio con mayor natalidad en el país, y soy del criterio que esos números no se deben propiamente al mejoramiento de los rebaños, si no a un mayor control de la masa”.

La jefa del Departamento de Génética y RP de la provincia adelantó que en un futuro prevén aplicar similar sistema informático para el ganado menor, dada la prioridad que la dirección del Ministerio de la Agricultura le confiere a los registros pecuario y de la tierra, por constituir ambos los pilares fundamentales en el desarrollo agropecuario de la nación cubana.

