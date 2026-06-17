Cienfuegos asegura protección a niños contra poliomielitis">

El sistema de salud pública en Cienfuegos asegura actualmente la marcha de la campaña de vacunación antipoliomielítica bivalente oral, confirma la doctora Darehyne Ávila Piña, jefa del programa de vacunación en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM).

Al intervenir en el programa El Triángulo de la confianza, por Radio Ciudad del Mar, la especialista informó que hasta el 21 de junio se desarrolla esta segunda etapa dirigida a dos grupos de edad. Los niños de un mes de nacido hasta un día antes de cumplir los tres años deben vacunarse con su segunda dosis, mientras que los pequeños de nueve años recibirán una dosis de reactivación que les garantizará inmunidad de por vida.

Ávila Piña explicó que la vacuna es altamente efectiva y segura. «Es una vacuna muy noble que no provoca reacciones adversas. Tenemos más de 60 años de experiencia y en nuestra provincia nunca hemos tenido un brote de esta enfermedad», afirmó.

«Aunque la vacuna se aplica a los niños, beneficia a toda la población», precisó. «Como es una vacuna que se excreta después de ser recibida, todas las personas están expuestas al virus y, de cierta forma, reciben inmunidad.. Esto crea un escudo protector que resguarda incluso a aquellos que, por razones de salud, no pueden ser vacunados en un momento dado».

Destacó la preparación del personal de salud y la garantía de la cadena de frío mediante refrigeradores certificados por la Organización Mundial de la Salud, que mantienen la efectividad del inmunógeno incluso ante cortes eléctricos prolongados. «Estos refrigeradores coservan una temperatura entre dos y ocho grados centígrados y se encuentran en los 20 policlínicos y los 13 puntos periféricos de la provincia».

La jefa del programa de vacunación en el CPHEM recomendó no vacunar a niños enfermos: «Si el menor presenta fiebre, diarrea o vómitos, no debe ser vacunado hasta que se recupere». Asimismo, el niño no debe ingerir alimentos ni agua 30 minutos antes y 30 minutos después de recibir la vacuna para una correcta absorción.

LA POLIOMIELITIS Es una enfermedad viral que puede afectar la médula espinal causando debilidad muscular y parálisis . El virus de la polio entra en el organismo a través de la boca, generalmente cuando las manos se han contaminado con las heces de una persona infectada.

. El virus de la polio entra en el organismo a través de la boca, generalmente cuando las manos se han contaminado con las heces de una persona infectada. Aún existen brotes en regiones de Asia.

En 1994, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud certificaron oficialmente la eliminación de la poliomielitis en Cuba.