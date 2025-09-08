Cienfuegos, tercer lugar en Juegos Escolares y su EIDE la mejor del país

La delegación de La Habana se impuso en la edición 61 de los Juegos Escolares Nacionales, tras totalizar 587 puntos. Las provincias de Santiago de Cuba (497) y Cienfuegos (469), le escoltaron en el podio.

Estos territorios, junto a un numeroso grupo de deportistas, entrenadores y árbitros destacados, fueron premiados este domingo.

El acto de clausura y gala de premiaciones de la fiesta multideportiva, tuvo lugar en el Palacio de Pioneros Ernesto Che Guevara, de la capital cubana, encabezado por la vice primera ministra Inés María Chapman Waugh.

La acompañaron Osvaldo Vento Montiller, presidente del Inder, y otros dirigentes del Partido y el Gobierno habanero.

Ramón Ají, director nacional de deporte escolar del Inder, señaló que, «con la realización de estos Juegos se demostró la fortaleza del movimiento deportivo cubano».

El directivo resaltó los 8 mil 856 participantes, de ellos 6 mil 236 atletas, quienes compitieron en 38 sedes.

Se ponderó, además, la realización de eventos científicos durante el desarrollo de la justa, la excelente atención médica y el esfuerzo de las provincias por efectuar las competencias.

«Esta ha sido la edición de los Juegos Escolares Nacionales más compleja de los últimos tiempos, pero también la de mayor unión, como digno homenaje del movimiento deportivo cubano a Fidel, en su centenario», expresó Ají.

En el acto se dio a conocer que terminadas las actividades en 18 deportes, La Habana (350 puntos), Cienfuegos (289) y Granma (274) dominaron la lid pioneril.

Capitalinos, santiagueros y villaclareños coparon el podio en el apartado juvenil con 559, 479 y 403, respectivamente. Los jóvenes pugnaron en 34 disciplinas.

En el certamen para personas en situación de discapacidad se coronó Santiago de Cuba (89), con Sancti Spíritus (68) y Matanzas (60) como sus escoltas, en ese orden.

La ocasión fue propicia igualmente para premiar a los atletas más destacados por categorías:

PIONERILES

Melany Castro, de La Habana (atletismo) y Ricardo Suárez, de Cienfuegos (natación).

ESCOLARES

Más destacada: Alejandra Menchero, de Cienfuegos (natación /10 medallas de oro).

(natación /10 medallas de oro). Mejor atleta en deportes de combate: Adianay Cabrera, de Camagüey (kárate-do /1-1-0).

Mejor atleta de tiempo y marca: Jorge Alfonso Soriano, de Sancti Spíritus (tiro con arco /5-1-0 y 3 récords nacionales).

Mejor atleta en arte competitivo: Adriana Sánchez, La Habana (gimnasia rítmica /4-1-0).

Mejor atleta en deporte con pelotas: Carlos Álvarez, de Artemisa(bádminton /2-1-0).

JUVENILES

Más destacada: Alejandra Pérez, de Sancti Spíritus (tiro con arco /9-2-0).

Mejor atleta en deportes de combate: Shayla García, de La Habana (kárate-do /2-1-0).

Mejor atleta de tiempo y marca: Regla Montelier, de Sancti Spíritus (tiro con arco /7-0-0).

Mejor atleta en arte competitivo: Danieski Pérez, de Villa Clara (gimnasia artística /5-1-0).

Mejor atleta en deporte con pelotas: Iker Herrera, de Granma (bádminton /3-0-0).

El saltador de longitud espirituano Jorge Hodelín recibió un premio relevante por su “brinco” de 8,34 metros, que lo llevó al primer lugar del ranking sub-20 años.

DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Como mejores atletas femenino y masculino de la categoría escolar se eligieron a los habaneros Lorena La O y Harold Loren, ambos de atletismo.

OTROS RECONOCIMIENTOS

Mejor profesor docente en el curso escolar 2024-2025: Suset García, de la Eide Marina Samuel, de Ciego de Ávila.

Mejor metodólogo: Tania Marín, de Cienfuegos.

Mejor árbitro: Michel Hernández, de Camagüey (lucha).

Mejor escuela de iniciación deportiva en docencia: Eide Jorge Agostini Villasana, de Cienfuegos. (✍️ Lianet Escobar Hernández)