Cienfuegos ¿una ciudad inteligente?

Confieso ser un optimista obseso, me ha valido para sortear no pocas dificultades y convencerme de que todo tiempo futuro siempre será mejor, aun contra viento y marea. Por esa razón al escuchar hablar del propósito de convertir a mi ciudad en un sitio común inteligente, me dije, porqué no…

El acercamiento más cercano lo tuve al conocer los propósitos locales con el proyecto Adelante 2 de la Unión Europea, que tendría como fin llegar a contar con un Centro Científico Tecnológico para la gestión del conocimiento y transformar mentalidades, emplear el talento y hacer un uso sostenible del desarrollo socioeconómico territorial.

Primero el concepto, que aparece reseñado en muchísimas páginas de internet: “Un territorio o ciudad inteligente es aquel que ha sabido dotarse de un proyecto de futuro y de los mecanismos para llevarlo adelante. El proyecto de ciudad debe estar consensuado entre los responsables institucionales y líderes sociales.

“Debe basarse en las fortalezas o componentes de excelencia de la ciudad, no en la mera corrección de déficits. Hoy en día, el ser humano es un ser urbano, y la mejora de las ciudades con una visión inteligente incide directamente en la calidad de vida de las personas y en sus oportunidades de desarrollo”.

Largo camino el que debemos andar, diría usted, pero si no iniciamos la marcha con las fortalezas con que contamos y eliminamos las debilidades, más tortuoso se haría el espacio en que nos movemos. Empieza el proyecto con apenas un poco de ancho de banda, zonas wifi y plataformas digitales que en ocasiones colapsan y a los adictos a las tecnologías se les hace hasta imposible respirar, pero ahí vamos, adelante.

Sueñe conmigo: acceso a los diferentes servicios mediante un clip -o unos cuantos-, información rápida y oportuna de cuánto quiera saber ocurre en su ciudad, que puede ser la película del cine o el horario en que llegará el ómnibus local a la parada más cercana a su centro de labor o estudio. Comprar y esperar en su casa por el envío, pagar sus cuentas…

Piense en procesos fabriles respetuosos con el medio ambiente, en que el reciclaje circular sea un alivio para la naturaleza, veamos el encadenamiento como la fórmula para tener más y a su vez dar valor agregado a las producciones, comprendamos de una buena vez que la ciencia y la innovación tecnológica son templos para alcanzar la sostenibilidad… despierte y si lo visualizó es de los mios…

El Gobierno de Cienfuegos aplicó con sus iniciativas locales entre las 15 competencias más viables en el mundo, según el Proyecto Adelante 2 de la UE. Tienen sus pies bien plantados en la tierra quienes están involucrados en el diseño de las estrategias que nos llevarán a un desarrollo sostenible mediante la gestión del conocimiento primero y luego la concreción de las ideas.

Es necesario revertir viejas costumbres de engavetar proyectos científicos, aplicar la ciencia y la técnica en cada emprendimiento que se asuma, rodearse de los más talentosos y proactivos conciudadanos y apropiarnos, adaptar y echar a andar los resultados en otras latitudes, siempre con el sello a lo cubano y si es a lo cienfueguero, mejor.

Contamos con una ciudad hermosa, las potencialidades para una economía creativa que nos distinga en el Archipiélago y gente que ha puesto siempre su intelecto en función de los demás. Hay que aprovechar la posibilidad que nos brindan los proyectos internacionales para diseñar el futuro, llevarlo a la práctica, entonces la inteligencia será un hecho para revertirla en Cienfuegos.