Transcurre en Cienfuegos segunda etapa de la Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica Oral Bivalente

Desde el pasado lunes inició en la provincia de Cienfuegos la segunda etapa de la Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica Oral Bivalente.

El territorio ha previsto la disponibilidad de policlínicos así como consultorios del médico y la familia en comunidades de difícil acceso para concluir con éxito la inmunización.

Ahora se reactiva en una segunda etapa el inmunógeno que vuelve a suministrarse a infantes a partir de un mes de nacidos hasta los 2 años, 11 meses y 29 días de edad.

Según refiere la especialista del Centro Provincial de Higiene Epidemiología y Microbiología, Dra. Dareyne Ávila Piña, los infantes que estaban enfermos recuperaron las dos dosis en una segunda semana de vacunación durante la primera etapa. “Alcanzamos un 98 por ciento de cobertura por lo que la mayoría de los niños y niñas quedaron vacunados en ese período. Esta segunda etapa está teniendo muy buena asistencia gracias al apoyo de las familias, vuelven a recibir la vacuna a los que se les suministró en anteriormente y se reactiva para los de nueve años”.

Entre las orientaciones que ofreció la especialista está no suministrar agua ni alimentos 30 minutos antes y después de la vacuna, no pueden recibirla los pequeños que tengan alguna afección gripal y que tengan fiebre, diarrea o estén inmunodeprimidos. Los que padezcan enfermedades crónicas y estén controlados no tienen contraindicación en cuanto a ser beneficiados con el inmunógeno. La semana próxima es de recuperación para aquellos que padezcan actualmente infecciones agudas.

Piña explicó que se está administrando el medicamento en todos los policlínicos de Cienfuegos, pero además están creados puntos periféricos declarados en la provincia para los que viven en lugares de difícil acceso.

La actual campaña nacional de Vacunación Antipoliomielítica Oral Bivalente que se desarrolla al unísono en todo el país les garantiza la protección contra la peligrosa enfermedad a través de este eficaz y seguro inmunógeno.