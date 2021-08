Científicos del Instituto Finlay de Vacunas explican el proceso de vacunación masiva contra la COVID-19 en municipios de Cienfuegos

Este domingo iniciará la inmunización a toda la población mayor de 19 años de la provincia de Cienfuegos aún no vacunada, con lo que la salud pública en el territorio prevé un cierre inmunológico, tras aplicar dos dosis de la vacuna china SINOFARM y una tercera de refuerzo con la cubana Soberana Plus.

Científicos del Instituto Finlay de Vacunas explicaron a Perlavisión cómo será el proceso, que incluirá un esquema combinado de la vacuna china Sinopharm y la cubana Soberana Plus.

Esa inmunización abarcaría a los siete municipios, ya que los adultos de la cabecera provincial están en fase de concluir la tercera dosis de la vacunación con Abdala, un producto 100 por ciento cubano y con eficacia de 92,28 por ciento.

La vacuna Sinopharm es usada en más de 85 países. Su eficacia es alta y cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por lo que los expertos y autoridades consideran que no hay razón para negarse a ser inoculado.

Un estudio sobre eficacia de Sinopharm indica que la aplicación de dos dosis de la vacuna genera anticuerpos contra el coronavirus SARS-CoV-2 en al menos el 96 por ciento de las personas inoculadas.



