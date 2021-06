Clasifica para Panamericano Juvenil de Colombia patinador cienfueguero

El patinador cienfueguero Richard Días Abreu es el primer atleta cienfueguero clasificado a la primera edición panamericana para atletas juveniles con sede en Colombia a finales de año. Luego de los inconvenientes para su preparación en la pista de patinaje de cienfueguera se concilian los intereses de manera de poder cumplimentar su preparación a la cita juvenil.

Después de entender el por qué la necesidad de mantener la preparación rumbo a los primeros juegos panamericanos junior, el patinador cienfueguero Richard Díaz Abreu, un joven de mucho amor y entrega al deporte, diariamente practica desde el amanecer con la entrenadora que lo promovió al equipo nacional y cumplimenta el programa de preparación concebido por su preparador de alto rendimiento.

Como y porque Richard llega al equipo nacional, en 2018 resultó el mejor atleta escolar y juvenil siendo escolar con cuatro record nacionales y en 2019 campeón nacional, en su primera incursión foránea en Colombia clasificó sin grandes contra tiempos para los primeros Juegos Panamericanos Juveniles, además destacó en la cuarta valida distrital de Bogotá.

Rumbo a los primeros juegos panamericano dijo sus pretensiones: “quiero agradecerle al INDER que me dió la carta para poder entrenar, a mi entrenadora cienfueguera que me promovió al equipo nacional y a mi entrenador de La Habana que me manda el programa de preparación, el cual cumplo estrictamente para poder lograr esa medalla panamericana que me he propuesto en la primera cita junior.

Por su parte Yirsy Rodríguez, entrenadora que capto a Richard y lo promovió al equipo nacional, se siente satisfecha por poder seguir apoyándolo con sus conocimientos en el programa de preparación orientado por su entrenador. Yirsy emocionada dijo “Que me siento feliz y muy contenta en poder aportar sus modestos conocimientos un talentoso atleta, que viene trabajando con él desde la categoria pioneril y considera que lo ahora lo está apoyando para que consiga su medalla panamericana de la cual me sentiré parte.

Durante la última década Cienfuegos, junto a capitalinos, han liderado los juegos escolares y juveniles nacionales, fruto de esa hornada de patinadores cienfuegueros es Richard Díaz Abreu.