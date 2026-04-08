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Componente del café resulta tener efecto protector contra el cáncer

PorRedacción Perlavisión

Abr 8, 2026 #Café, #cáncer, #protección
El descubrimiento científico podría mejorar el potencial terapéutico o preventivo del tratamiento del cáncer

La relación entre el consumo de café y un menor riesgo de desarrollar cáncer de colon ya ha sido señalada por la ciencia, aunque no se había llegado a determinar el proceso biológico detrás de esa conexión.

Ahora, científicos japoneses han descubierto un mecanismo molecular mediante el cual el ácido cafeico inhibe el crecimiento de las células del cáncer colorrectal, según un artículo publicado en la revista Scienfitic Reports.

Cuatro de cada diez casos de cáncer en el mundo podrían evitarse

Este componente del café disuade la formación de colonias de células cancerosas. El ácido cafeico se une directamente a la proteína ribosómica S5 (RPS5), que participa en la síntesis de proteínas. Al suprimirse la expresión de RPS5, las células cancerosas crecen peor y quedan bloqueadas antes de la duplicación del ADN.

Además, la acción de RPS5 y el ácido cafeico limitan la expresión de otra proteína, la ciclina D1, que activa la división celular. El análisis del equipo sugiere que RPS5 regula la cantidad de ciclina D1 controlando la cantidad de ARN mensajero (una copia temporal de un gen que la célula utiliza para sintetizar proteínas) producido a partir de los genes. Este tipo de control se conoce como «regulación postranscripcional».

«Estos hallazgos podrían allanar el camino para enfoques traslacionales como la optimización estructural o la derivatización del ácido cafeico […] mejorando así su potencial terapéutico o preventivo», concluyeron los investigadores de la Universidad de Medicina de la Prefectura de Kioto y del Hospital Universitario de Kansai.

Aún así, «se trata principalmente de investigación con experimentos celulares y no muestra una relación directa entre el consumo de café y la prevención de cáncer colorrectal», advierte Motoki Watanabe, uno de los investigadores del estudio.

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

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