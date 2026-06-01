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Condena al bloqueo, el cerco energético y respaldo a Raúl Castro desde Cienfuegos

PorJorge Domínguez Morado

Jun 1, 2026 #Cienfuegos, #Raúl Castro, #Tribuna Antiimperialista
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Una amplia representación del pueblo cienfueguero protagonizó en el amanecer de este lunes la Tribuna Antimpierialista, desarrollada en áreas del parque José Martí, como expresió de respaldo al General de Ejército Raúl Castro Ruz, luego de la acusación penal emitida el pasado 20 de mayo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Al intervenir en el acto, Yusniel Benavides, Vicefiscal Provincial, afirmó que “ningún tribunal ilegítimo puede convertir en delito lo que fue el cumplimiento del deber en defensa de la integridad territorial de Cuba”.

El joven jurista señaló que las aeronaves de la organización contrarrevolucionaria “Hermanos a Rescate” violaron repetidamente el espacio aéreo nacional pese a las advertencias, y que la acción se amparó en el principio de legítima defensa reconocido por el derecho internacional. Asimismo, denunció que Hermanos a Rescate no realizaba labores humanitarias, sino provocaciones organizadas y financiadas desde Estados Unidos.

En nombre de los profesionales de la salud, Alexis Conde Mérida, especialista en Segundo Grado en Sicología, subrayó las consecuencias del bloqueo sobre la atención médica y la vida cotidiana del pueblo.

Las mujeres cienfuegueras expresaron también su respaldo a Raúl y recordaron la obra social de la Revolución en educación, salud y atención a la familia. “Cuba es amor, resistencia y vida. Como mujeres defenderemos con garra nuestro país. Esa Cuba que recibe con orgullo los estándares educativos más altos del mundo. Esa Cuba con su arsenal de científicos que nos protege», manifestó Ana Ivis Gómez, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia.

La compañía de teatro musical infantil Abrakadabra, el trovador Nelson Valdés y el Kikiri de Cisneros, entre otros artistas, mostraron en la tribuna obras recientes de su repertorio en las que expresan el sentimiento de patriotismo y defensa de la obra de la Revolución.

 

Por Jorge Domínguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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