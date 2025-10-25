Convertida ya en huracán, Melissa avanza sobre el Caribe

En las últimas horas de la mañana de este sábado la tormenta tropical Melissa continuó intensificándose sobre el mar Caribe central, y en este minuto es ya un huracán, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas superiores

A las dos de esta tarde su centro fue localizado en los 16,6 grados de latitud Norte y 75,2 grados de longitud Oeste, posición que lo situó a unos 230 kilómetros al sudeste de Kingston, Jamaica.

Melissa se está moviendo lentamente hacia el oeste-noroeste a razón de 2 km/h. De acuerdo con el pronóstico, en las próximas 24 horas inclinará gradualmente su trayectoria hacia el oeste-noroeste y el oeste, moviéndose por los mares al sur de Jamaica.

Se pronostica un giro al norte y noreste el lunes y martes, trayectoria con la que se espera que el centro de Melissa se mueva cerca o sobre Jamaica durante el fin de semana y principios de

la próxima semana, y podría estar cerca o sobre el este de Cuba a mediados de la próxima semana.

Los especialistas coinciden en señalar que se prevé un incremento en la organización e intensidad del fenómeno, con posibilidades de alcanzar la categoría de huracán de gran intensidad durante este fin de semana.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este sistema, al representar un peligro potencial para el territorio cubano.