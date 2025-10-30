Perlavisión

Cuba denuncia doble moral de EEUU tras oferta de asistencia

PorPrensa Latina

Oct 30, 2025 #bloqueo, #Cuba, #huracán Melissa

El Partido Comunista de Cuba (PCC) calificó este jueves como “indigna” la oferta de ayuda del secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, a los damnificados por el huracán Melissa, al carecer de sinceridad mientras persiste el bloqueo.

El secretario de Organización del PCC, Roberto Morales, cuestionó en la red social X la legitimidad del ofrecimiento de Rubio y subrayó que, de existir una verdadera voluntad de apoyar al pueblo cubano, el gobierno de Estados Unidos habría levantado sin condiciones el bloqueo económico, comercial y financiero que durante más de seis décadas ha causado daños cuantiosos al país.

Asimismo, exigió la eliminación definitiva de Cuba de la lista unilateral de Estados que el terrorismo, “donde nunca debimos estar”,remarcó.

Cuba contactó este jueves al Departamento de Estado de Estados Unidos para conocer sobre su anunciada disposición de ayudar al país caribeño, tras el paso del huracán Melissa, informó el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío.

“A raíz de comunicaciones públicas del día de hoy sobre los daños del huracán, hemos entrado en contacto con el Dpto Estado y estamos en espera de precisión sobre cómo y en qué manera están dispuestos a ayudar”, escribió en X.

Melissa tocó tierra cubana la víspera por un punto del sureste de su geografía donde causó severas inundaciones, así como cuantiosos daños materiales en viviendas y en los sembrados en las provincias orientales.

Hasta la fecha no se reportan víctimas mortales causadas por el huracán.

