Llegó primer envío de Aspirina 81 mg a Cuba desde China

El primer envío de Aspirina de 81 miligramos, producido en la República Popular China, arribó a Cuba como parte de la estrategia para garantizar el acceso de la población a medicamentos esenciales, informó el grupo empresarial Biocubafarma desde su perfil en Facebook.

El suministro está destinado a satisfacer la demanda del Cuadro Básico de Medicamentos y responde a un proceso de evaluación y transferencia tecnológica realizado por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed), desde Laboratorios Medsol hacia la planta de la compañía china Hubei C&C, en Wuhan.

La operación consolida un modelo de cooperación bilateral basado en la infraestructura productiva de Hubei C&C, socio estratégico del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), y en la utilización de las ganancias generadas por las ventas del PPG en China, producto líder de la entidad cubana.

Este mecanismo busca asegurar la sostenibilidad y estabilidad del suministro de un fármaco esencial en el tratamiento y prevención de enfermedades cardiovasculares, señalaron especialistas del sector.

Con la llegada de los primeros lotes se inició de inmediato la descarga y distribución hacia la red nacional de instituciones hospitalarias y farmacias.

Se prevé que, a partir de esta colaboración, en 2026 pueda cubrirse en su totalidad la demanda de Aspirina de 81 miligramos que necesita el Ministerio de Salud Pública por la industria biofarmacéutica cubana.

Directivos de Biocubafarma destacaron que la acción refuerza los esfuerzos de sus empresas por garantizar medicamentos vitales mediante alianzas internacionales basadas en la complementariedad y la sostenibilidad.