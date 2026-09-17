Consejo de Estado examina implementación de las transformaciones económicas y sociales

Sobre la situación actual y perspectivas de las transformaciones económicas y sociales aprobadas en el país, informó el vice primer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga, titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, en la sesión ordinaria del Consejo de Estado, encabezada por el presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández; y con la participación del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

En este sentido, destacó que la gestión se ha centrado en esta etapa en la consolidación del sistema de trabajo y de la labor entre los tres grupos creados al efecto: el de la implementación de las transformaciones, el de aseguramiento jurídico y el que aprueba las estrategias político-comunicacionales respectivas.

El vice primer ministro cubano significó que, debido a la importancia de dominar el alcance de las transformaciones y las particularidades de cada uno de los ejes temáticos y su avance, se han realizado hasta la fecha tres seminarios nacionales para dotar a los directivos de los organismos de la Administración Central del Estado, de los gobiernos territoriales y grupos empresariales de herramientas que permitan una adecuada implementación de las mismas.

Tras una detallada explicación del estado de ejecución de cada uno de los ejes temáticos, los integrantes del Consejo de Estado señalaron la relevancia de dominar lo que jurídicamente se ha establecido para la adecuada implementación de las transformaciones económicas y sociales, de perfeccionar los sistemas de trabajo y de promover los espacios de intercambio y de participación de los trabajadores en este significativoproceso de construcción socialista.

En el debate, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reiteró la importancia de profundizar en la preparación, de la participación popular en este importante proceso de aporte colectivo al desarrollo del modelo económico y social de la nación; así como de las experiencias compartidas y la retroalimentación sobre la implementación de las transformaciones durante los últimos encuentros desarrollados con representantes del sector no estatal, del sistema empresarial estatal y del sector de producción agropecuaria, y las visitas a centros productivos que ya logran avances en este tema.

Por su parte, Esteban Lazo manifestó la prioridad de continuar acompañando a los municipios, pues es en el ámbito local donde se materializan las transformaciones aprobadas, en centros laborales, barrios y comunidades del país.

En la sesión ordinaria, Félix Martínez Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, informó sobre las acciones desarrolladas por las comisiones parlamentarias en atención a las transformaciones económicas y sociales. Entre ellas, sobresale la creación –por indicación del Presidente del legislativo cubano– de un grupo temporal de trabajo conformado por la Secretaría y presidentes de comisiones de la Asamblea Nacional para acompañar a las asambleas municipales del Poder Popular y sus órganos en el cumplimiento de sus atribuciones en este proceso de implementación.

«Hasta la fecha se han visitado nueve provincias, donde se ha intercambiado con todos sus presidentes de asambleas municipales, intendentes y otros directivos provinciales y municipales. Se han visitado, además, 16 municipios dialogando con presidentes de consejos populares y de comisiones, delegados y pobladores en más de 300 comunidades, y con directivos y trabajadores de empresas estatales, privadas e instituciones sociales. En este empeño, se mantiene el vínculo permanente con los municipios de La Habana y se ha constatado la materialización del movimiento popular-participativo “Mi Barrio Por La Patria” en las comunidades de todo el país», precisó Martínez Suárez.

En tanto, la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde, informó que para el aseguramiento jurídico de las transformaciones económicas y sociales fue elaborado un cronograma de actualización legislativa. Hasta la fecha se han recibido por la comisión central 105 disposiciones jurídicas previstas en el cronograma; mientras que, en el proceso legislativo correspondiente, se ha considerado la necesidad de emitir 86 disposiciones normativas adicionales, para un total de 191 normas jurídicas; subrayó en su intervención ante este órgano.

En la jornada fueron aprobados dos nuevos decretos leyes: «De La Academia de Ciencias de Cuba» y «De los Créditos Bancarios a Personas Naturales». La primera de estas disposiciones normativas tiene como objeto establecer el régimen jurídico de la Academia de Ciencias de Cuba ajustado al nuevo orden constitucional y a las exigencias actuales del desarrollo científico y tecnológico nacional; mientras que la segunda normativa toma en cuenta que las transformaciones económicas y sociales aprobadas hacen necesario actualizar el marco jurídico regulatorio de los créditos bancarios que se conceden a personas naturales en el país.

Ambos decretos leyes serán publicados en la Gaceta Oficial de la República para general conocimiento de la ciudadanía.

Por último, el Consejo de Estado –en correspondencia con sus atribuciones– evaluó los resultados de la aplicación de la Ley no. 162 «Ley de Comunicación Social» y la Ley no. 160 «Ley de la Fiscalía General de la República», analizando detalladamente el estado actual de su implementación, avances y retos de las mismas; así como chequeó los acuerdos adoptados por este órgano en sus reuniones previas.