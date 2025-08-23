Cuba despide por lo alto Asunción 2025

El sólido cierre de su canotaje, que aportó dos, fijó en 19 el número de títulos con que Cuba dice adiós a los II Juegos Panamericanos Júnior.

Trece medallas de plata y 15 de bronce completaron la cosecha que le situó en el séptimo escaño, y a la que también tributaron cetros el atletismo, las luchas, el judo, el clavados, el remo, el taekwondo y el levantamiento de pesas.

La completaron el voleibol y el tiro con arco, ambos con bronces, pero más allá de las preseas la Isla inscribió otros desempeños destacados.

Fueron 15 días de competencias en que se escribieron páginas emocionantes, individuales y colectivas, firmadas por figuras que respondieron a su condición de favoritas y otras menos conocidas.

No todos regresan a casa con premios, pero sí con la certeza de que se entregaron al máximo en defensa del compromiso asumido, realidad que resumió hoy el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

«Coraje, entrega y aprendizaje distinguieron a una generación que, pese a muchos desafíos, promete», expresó como parte de un mensaje publicado en la red social X.

Los medallistas de Cuba

Atletismo

Oro 🥇

Yander Herrera (110 c/v)

Josmi Sánchez (decatlón)

Aniel Adrián Molina (Salto de longitud)

Alejandra Mesa (lanzamiento de disco)

Oleisy Ferrer (3000 m con obstáculos)

Diosber Hernández (salto de altura)

Jocelyn Echazabal (100 m con vallas)

Lidsay González (salto triple)

Plata 🥈

Leikel Cabrera (lanzamiento de jabalina)

Rosmaiby Quesada (salto de longitud)

4 x 400 m Relevo Mixto: Yohendris Bientz/ Camila Rodríguez/ Pierre Castillo/ Melissa Padrón

Bronce 🥉

Claudia Guerrero (lanzamiento de jabalina)

Ariday Girón (salto triple)

Canotaje

Oro 🥇

Yisnoly López (C1-200 m)

Diorgina Castillo/ Yisnoly López (C2-500 m)

Yisnoly López/Javier Requeiro (C2-500 m mixto)

Plata 🥈

Elvis Reyes/ Javier Requeiro (C2-500m)

Julio Suárez (K1-500m )

Carlos Abreu/ Julio Suárez / Anthony Lamadrid/ Geduar González (K4- 500m)

Bronce 🥉

Yisnoly López (C1-500m)

Lismary Bombino/ María Álvarez (K2-500m)

Lismary Bombino/ María Álvarez/ Sujailis Sardiñas/ Melani Torres (K4-500m)

Clavados

Oro 🥇

Frank Abel Rosales (Trampolín 1m)

Bronce 🥉

Carlos Daniel Ramos (plataforma)

Carlos Daniel Ramos/Bernaldo Espinosa (sincronizado de plataforma)

Judo

Oro 🥇

Dayanara Curbelo (+78kg)

Plata 🥈

Naysdel Cardoso (90kg)

Yainet Coronado/ Wendy Martínez/ Dayanara Curbelo/ Lisrialis González/ Cristhian Cordero/ Adel Fresneda/ Yoel Hernández/ Naysdel Cardoso/ Jonathan Delgado (equipo mixto)

Bronce 🥉

Lisrialis González (78 kg)

Levantamiento de Pesas

Oro 🥇

Emanuel de la Rosa (79Kg)

Bronce 🥉

Yulieski Martínez (65 kg)

Luchas

Oro 🥇

Vladimir Vila (57kg/estilo libre)

Yaynelis Sanz (57kg/libre femenina)

Greili Bencosme (50kg/libre femenina)

Plata 🥈

Orislandy Perdomo (74kg/estilo libre)

Darell Lee (97kg/estilo libre)

María Santana (62kg/libre femenina)

Geannis Garzón (86kg/estilo libre)

Yonat Veliz (67kg/estilo grecorromano)

Bronce 🥉

Yoennis Gómez (77/estilo grecorromano)

Dailianis Canales (68 kg/libre femenina)

Remo

Oro 🥇

Cuatro pares de remos cortos masculino (M4X) Henry Heredia/ Adel Gutiérrez/ Leduar Suárez/ Roberto Paz

Bronce 🥉

Ocho con timonel (M8+) Ronny Álvarez/ Henry Heredia/ Adel Gutiérrez/ Leduar Suárez/ Roberto Paz/ Keiler Ávila/ Robert Fernández/ Félix Puentes/ Pedro González

Taekwondo

Oro 🥇

Yoikel Goicochea (+80 kg)

Bronce 🥉

Anaisel León (67 kg)

Tiro con arco

Bronce 🥉

Equipo mixto recurvo Elianis García/Abrham Pérez

Voleibol

Bronce 🥉

Equipo masculino Jesús Pereira/ Jonni Iglesias/ Alejandro Miguel González/ Andy Marrero/ Thiago Suárez/ Brayan Valle/ Bryan Camino/ Yusniel González/ Jakdiel Contreras/ Abel Domínguez/ Alexis Wilson/ Dayron Gallego.