Cuba despide por lo alto Asunción 2025

El sólido cierre de su canotaje, que aportó dos, fijó en 19 el número de títulos con que Cuba dice adiós a los II Juegos Panamericanos Júnior.
Trece medallas de plata y 15 de bronce completaron la cosecha que le situó en el séptimo escaño, y a la que también tributaron cetros el atletismo, las luchas, el judo, el clavados, el remo, el taekwondo y el levantamiento de pesas.
La completaron el voleibol y el tiro con arco, ambos con bronces, pero más allá de las preseas la Isla inscribió otros desempeños destacados.
Fueron 15 días de competencias en que se escribieron páginas emocionantes, individuales y colectivas, firmadas por figuras que respondieron a su condición de favoritas y otras menos conocidas.
No todos regresan a casa con premios, pero sí con la certeza de que se entregaron al máximo en defensa del compromiso asumido, realidad que resumió hoy el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
«Coraje, entrega y aprendizaje distinguieron a una generación que, pese a muchos desafíos, promete», expresó como parte de un mensaje publicado en la red social X.
Los medallistas de Cuba
Atletismo
Oro 🥇
Yander Herrera (110 c/v)
Josmi Sánchez (decatlón)
Aniel Adrián Molina (Salto de longitud)
Alejandra Mesa (lanzamiento de disco)
Oleisy Ferrer (3000 m con obstáculos)
Diosber Hernández (salto de altura)
Jocelyn Echazabal (100 m con vallas)
Lidsay González (salto triple)
Plata 🥈
Leikel Cabrera (lanzamiento de jabalina)
Rosmaiby Quesada (salto de longitud)
4 x 400 m Relevo Mixto: Yohendris Bientz/ Camila Rodríguez/ Pierre Castillo/ Melissa Padrón
Bronce 🥉
Claudia Guerrero (lanzamiento de jabalina)
Ariday Girón (salto triple)
Canotaje
Oro 🥇
Yisnoly López (C1-200 m)
Diorgina Castillo/ Yisnoly López (C2-500 m)
Yisnoly López/Javier Requeiro (C2-500 m mixto)
Plata 🥈
Elvis Reyes/ Javier Requeiro (C2-500m)
Julio Suárez (K1-500m )
Carlos Abreu/ Julio Suárez / Anthony Lamadrid/ Geduar González (K4- 500m)
Bronce 🥉
Yisnoly López (C1-500m)
Lismary Bombino/ María Álvarez (K2-500m)
Lismary Bombino/ María Álvarez/ Sujailis Sardiñas/ Melani Torres (K4-500m)
Clavados
Oro 🥇
Frank Abel Rosales (Trampolín 1m)
Bronce 🥉
Carlos Daniel Ramos (plataforma)
Carlos Daniel Ramos/Bernaldo Espinosa (sincronizado de plataforma)
Judo
Oro 🥇
Dayanara Curbelo (+78kg)
Plata 🥈
Naysdel Cardoso (90kg)
Yainet Coronado/ Wendy Martínez/ Dayanara Curbelo/ Lisrialis González/ Cristhian Cordero/ Adel Fresneda/ Yoel Hernández/ Naysdel Cardoso/ Jonathan Delgado (equipo mixto)
Bronce 🥉
Lisrialis González (78 kg)
Levantamiento de Pesas
Oro 🥇
Emanuel de la Rosa (79Kg)
Bronce 🥉
Yulieski Martínez (65 kg)
Luchas
Oro 🥇
Vladimir Vila (57kg/estilo libre)
Yaynelis Sanz (57kg/libre femenina)
Greili Bencosme (50kg/libre femenina)
Plata 🥈
Orislandy Perdomo (74kg/estilo libre)
Darell Lee (97kg/estilo libre)
María Santana (62kg/libre femenina)
Geannis Garzón (86kg/estilo libre)
Yonat Veliz (67kg/estilo grecorromano)
Bronce 🥉
Yoennis Gómez (77/estilo grecorromano)
Dailianis Canales (68 kg/libre femenina)
Remo
Oro 🥇
Cuatro pares de remos cortos masculino (M4X) Henry Heredia/ Adel Gutiérrez/ Leduar Suárez/ Roberto Paz
Bronce 🥉
Ocho con timonel (M8+) Ronny Álvarez/ Henry Heredia/ Adel Gutiérrez/ Leduar Suárez/ Roberto Paz/ Keiler Ávila/ Robert Fernández/ Félix Puentes/ Pedro González
Taekwondo
Oro 🥇
Yoikel Goicochea (+80 kg)
Bronce 🥉
Anaisel León (67 kg)
Tiro con arco
Bronce 🥉
Equipo mixto recurvo Elianis García/Abrham Pérez
Voleibol
Bronce 🥉
Equipo masculino Jesús Pereira/ Jonni Iglesias/ Alejandro Miguel González/ Andy Marrero/ Thiago Suárez/ Brayan Valle/ Bryan Camino/ Yusniel González/ Jakdiel Contreras/ Abel Domínguez/ Alexis Wilson/ Dayron Gallego.