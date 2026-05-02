Díaz-Canel asiste a Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba en saludo al Primero de Mayo

(Foto: Luis Jiménez/ACN)

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió este sábado al Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, que sesiona en el Palacio de Convenciones de La Habana en saludo al Día Internacional de los Trabajadores.

En el evento, representantes de movimientos sociales y organizaciones sindicales de diversas latitudes alzan su voz contra la política imperialista del gobierno de Estados Unidos, que por más de 60 años ha perjudicado el desarrollo pleno del pueblo cubano. La cita constituye además una oportunidad para fortalecer la unidad de las naciones frente a la hegemonía que atenta contra la soberanía y el derecho internacional.

Junto al jefe de Estado, participan los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores. Se encuentran presentes también funcionarios del Partido, representantes de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y otras organizaciones.

En la bienvenida a los asistentes, Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC, expresó: “Cuba les abre el pecho y los abraza, Patria es humanidad”.

El también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba agradeció la presencia de más de 766 delegados de unas 150 organizaciones y 36 países reunidos en La Habana para ratificar que Cuba no está sola. “Mujeres y hombres de bien se levantan con Cuba para todos los tiempos en un mundo agitado, en una época convulsa, en un escenario multicrisis agravado por la del imperialismo estadounidense”, comentó el líder sindical.

Colina Rodríguez explicó que el país vive con orgullo y compromiso el año del centenario de Fidel, y ante la escalada contra Cuba se multiplica la resistencia creativa del pueblo. Subrayó que su legado antimperialista guía la lucha, agregando que más de dos millones de trabajadores participaron en la construcción del anteproyecto de ley del código del trabajo, en el marco del proceso de actualización económica y social.

En un plenario colmado de amigos solidarios, el dirigente sindical dio las gracias por vencer el odio y la mentira y aseguró que la clase obrera marchará a la vanguardia para asegurar una Cuba con todos y para el bien de todos. Denunció el bloqueo recrudecido, el cerco petrolero y las amenazas militares contra la isla. “Estamos en el deber de lograr que la verdad de Cuba y la obra de su noble pueblo se conozca y traspase los muros de la desinformación”, añadió.

En el marco de la jornada se desarrolla también el Simposio Internacional de Trabajo Sindical, donde la clase obrera profundiza sobre su papel dentro de la humanidad.