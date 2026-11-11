Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, clausuró este martes la visita del Secretariado y la estructura auxiliar del Comité Central al sistema estatal y empresarial del Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal), en un encuentro con militantes y trabajadores del sector.

En la reunión, según precisaron fuentes de Presidencia, realizada como conclusión de la visita, se evaluó el cumplimiento de las medidas de aseguramiento a la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales y la atención a las propuestas de los centros laborales.

Díaz-Canel destacó que la industria alimentaria ocupa un lugar estratégico en la economía nacional por su vinculación con la soberanía alimentaria.

El Primer Secretario recordó que esta dinámica forma parte de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central del Partido, donde se aprobó impulsar una transformación económica y social con un ritmo diferente.

La visita al Minal precedió a las realizadas a los ministerios de Energía y Minas, al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, al de Agricultura, al de Salud Pública y al Banco Central, y continuará en las próximas semanas.

En la sesión vespertina, el titular del ramo, Alberto López Díaz, explicó que en el organismo y su sistema empresarial se aplicarán cien de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, según los 23 ejes temáticos que las componen.

López Díaz señaló que las transformaciones son una oportunidad para avanzar en la transformación energética e incrementar la generación a partir de fuentes renovables, porque más kW representan más alimentos.

Durante el debate, Laionel Concepción Pacheco, experto en energías, subrayó la importancia de que el Minal cierre 2026 con un nueve por ciento de generación renovable, meta que dará un salto el próximo año.

Osmany Castillo, director general de la Empresa de Conservas de Frutas y Vegetales, explicó que la entidad dispone de cien kW, el diez por ciento de su demanda, y que una de sus fábricas instaló 50 kW, su capacidad productiva, lo que permitió un salto en la producción, los salarios y las utilidades.

El plan de la empresa es cubrir el 47 por ciento de su demanda en 2027 mediante créditos bancarios, añadió.

Díaz-Canel afirmó que la industria alimentaria es uno de los sectores que mayor incidencia tiene en la percepción popular de las transformaciones.

«Cuando uno analiza por dónde andan las matrices de opinión en nuestra población –dijo–, uno se da cuenta de que dentro de las transformaciones lo que más inmediatamente esperan las personas es que haya menos apagones y más alimentos», expresó.

El Primer Secretario argumentó que el desempeño de la Industria Alimentaria es directamente proporcional a la disponibilidad de alimentos y bienes de consumo básicos en la mesa del pueblo.

«Si producimos más alimentos, si aumentamos la oferta de alimentos, ¿qué va a pasar con los precios? –preguntó–. Bajan. ¿Qué va a pasar con la inflación? Baja. ¿Y qué va a pasar con el poder adquisitivo? Aumenta», agregó.

Díaz-Canel subrayó que el reto central no es solo producir más alimentos, sino pasar del dicho al hecho y convertir las transformaciones en más producción, más ofertas, mejores precios, más empleo y mayores ingresos para las familias.

Sobre el papel del Partido, enfatizó que su función no es dirigir la empresa, sino ejercer la dirección política, el control partidista y el aseguramiento ideológico para que las transformaciones se implementen con resultados para el pueblo.

«Las 176 Transformaciones Económicas y Sociales no se van a implementar ni con circulares, ni con resoluciones, incluso ni con leyes. Se implementan con lo que se haga en cada fábrica, en cada planta, en cada puesto de trabajo», afirmó.

En las conclusiones participaron el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, y los miembros del Secretariado José Ramón Monteagudo Ruiz, Jorge Luis Broche Lorenzo y Yudi Mercedes Rodríguez Hernández, entre otros dirigentes.

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