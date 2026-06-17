Sesiona Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

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El Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) inició en la tarde de este miércoles 17 de junio de 2026, con la presencia de su Buró Político y encabezado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Al inicio de la sesión, el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, presentó las propuestas de transformación económica y social articuladas en varios ejes (líneas de trabajo). Señaló, además, que estas solo podrán ser impulsadas con nuestros propios esfuerzos.

Previamente, el Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, expresó que las propuestas sometidas a consideración de los integrantes del Pleno tienen como objetivo preservar la Revolución y sus principales conquistas.

Durante la presentación de las iniciativas, se ratificó que estas no implican una desviación del proyecto socialista; son expresión de la lógica propia del desarrollo en el período histórico de su construcción, guiadas por las ideas de Fidel y de Raúl, y bajo las orientaciones del Primer Secretario.