Cuba se transforma, está bloqueada pero activa, dijo Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro de la República, y agregó que en la Isla se trabaja y existe la confianza de superar la actual situación.

El titular del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) presentó en la 42.ª Feria Internacional de La Habana (Fihav 2026) la cartera de oportunidades a la que pudieron acceder los empresarios que asisten de manera presencial o virtual al más importante foro de negocios de Cuba y la región del Caribe.

Un total de 461 proyectos integran las propuestas, de ellas 34 correspondientes a la Zona Especial de Desarrollo Mariel; 59 promovidas por los gobiernos locales y otras en el resto del país con prioridad a las orientadas a obtener ingresos en divisas, la exportación y la inversión extranjera.

En esas oportunidades aparecen sectores como el petróleo, turismo, agroalimentario, industria y la minería, explicó el directivo, y refirió la asistencia personalizada a los empresarios en el perfeccionamiento del sistema de Ventanilla única, con la modalidad de comercio exterior e inversión extranjera para la canalización de intereses de negocios en el país.

Pérez-Oliva Fraga señaló que la intención es que más empresarios apuesten por el futuro y crezcan junto al país participando en proyectos mutuamente beneficiosos.

El titular del Mincex afirmó que en la difícil situación por la que atraviesa Cuba se continuará trabajando de manera intensa para impulsar negocios, atraer inversión y fomentar la participación del sector privado, y se refirió a la presentación próximamente de la nueva Ley de inversión extranjera, cuyo objetivo consiste en dinamizar, simplificar, democratizar e incrementar las garantías jurídicas de los inversionistas, con facilidades para los cubanos residentes en el exterior.

Queremos que más empresas aprecien las oportunidades que ofrece el país en un momento de grandes dificultades y que crezcan junto a nosotros participando de forma activa en el desarrollo económico y social de Cuba, reafirmó.

Después de tres jornadas de intercambios entre actores económicos Fihav 2026 concluye hoy pero sus puertas continúan abiertas al mundo .