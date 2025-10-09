¡Desde el río hasta el mar Palestina vencerá!, miles de cubanos se movilizaron contra genocidio de Israel

¡Desde el río hasta el mar Palestina vencerá! Con esa certeza, miles de cubanos se movilizaron este jueves en solidaridad con Palestina y en rechazo al genocidio perpetrado por Israel en Gaza, con saldo de alrededor de 67.200 palestinos asesinados desde octubre de 2023, una cifra cercana a los 170.000 heridos, miles de desaparecidos y dos millones de civiles sometidos a desplazamiento forzoso y hambruna.

Desde primeras horas de la mañana, estudiantes, jóvenes, trabajadores y personas de diversas generaciones de dieron cita en las principales plazas. El acto central tuvo lugar en la Tribuna Antimperialista, en La Habana, ubicada frente al edificio de la Oficina de Intereses de los EE.UU., nación cómplice de la campaña de exterminio israelí, garante de impunidad para los líderes sionistas y que en los últimos dos años entregó a Tel Aviv más de 21.700 millones de dólares en apoyo militar, gracias a lo cual esta agredió a los pueblos de Palestina, Líbano, Irán, Siria, Iraq y Yemen.

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó el acto junto a otras autoridades. En la Tribuna Antimperialista se congregaron más de 100.000 habaneros en representación del pueblo cubano.

La joven palestina Razam Maleh denunció el arbitrario encarcelamiento de su padre durante cinco años por creer en la libertad y oponerse a la opresión israelí. Confesó que nunca se borrarán de su mente las imágenes de un día en que la ocupación irrumpió en su comunidad y amenazó con matarlo, mientras desde casas cercanas los vecinos gritaban: «Viva Palestina Libre».

«Yo soñé con aviones / que nublaban el día, / justo cuando la gente / más cantaba y reía… Si pienso que fui hecho / para soñar el sol / y para decir cosas / que despierten amor, / ¿cómo es posible entonces / que duerma entre saltos / de angustia y horror?… Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar», cantó la compañía infantil La Colmenita.

Los versos de Silvio Rodríguez martillearon en la conciencia global y recordaron que entre aquellos asesinados hay 20.179 niños, 10.427 mujeres y 4.813 ancianos. El mismo régimen que los mató también segó la vida de más de 250 periodistas y 1.701 profesionales de la salud, ataca hospitales, escuelas, refugios de la ONU y sitios de culto, destroza metódicamente barrios completos y en las primeras horas de este jueves, en medio de la alegría por el anuncio de un alto el fuego, continuaba sus masacres, envió a los hospitales a 11 mártires y 49 heridos por la metralla.

Tu historia también es parte de la mía y me duele que tengas que correr buscando refugio y que destruyan tu escuela. Tu esperanza, tu capacidad de ser fuerte, es lo más poderoso que tienes. Algún día nos encontraremos en un mundo sin muros ni soldados, trasmitió una pionera cubana a los hijos de Palestina.

La posición de #Cuba es firme e invariable: apoyamos la materialización de los derechos inalienables del pueblo palestino y condenamos al régimen sionista genocida y su patrocinador yanqui. #CubaConPalestina pic.twitter.com/x0XPwfhUh7 — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) October 9, 2025



En un mensaje al pueblo cubano, el activista David Adler, coordinador de la Internacional Progresista e integrante de la Global Sumud Flotilla, recientemente liberado de la cárcel israelí en que estuvo secuestrado, agradeció la solidaridad militante de la Revolución Cubana con la causa palestina y con aquella misión, asaltada por Israel en aguas internacionales para impedir la apertura de un corredor humanitario de los pueblos y que se visibilicen los efectos de su campaña de exterminio.

La presidenta de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), Norma Goicochea, manifestó que Cuba seguirá respaldando la causa palestina hasta la victoria siempre, en palabras del Che Guevara. Convocó a continuar defendiendo el derecho del pueblo palestino a contar con un Estado independiente con Jerusalén como su capital, en las fronteras anteriores a 1967 y con plenas garantías para el retorno de los refugiados. Asimismo, instó a aplicar un boicot global a Israel, romper relaciones diplomáticas con el Estado sionista y forzar su salida de los organismos internacionales.