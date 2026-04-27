Cuba inicia hoy la 65 campaña de vacunación antipolio

Niños cubanos mayores de un mes y menores de tres años recibirán desde hoy la primera dosis de la vacuna oral bivalente contra la poliomielitis, primera etapa que ese extenderá hasta el venidero 2 de mayo.

En una segunda etapa, del 15 al 20 de junio recibirán la segunda dosis y en este periodo a los de nueve años se les aplicará una dosis de refuerzo.

La poliomielitis es una enfermedad infecto-contagiosa que afecta el sistema nervioso central, principalmente en niños, y puede provocar atrofia muscular, parálisis, deformidad y en algunos casos la muerte.

Cuba fue el primer país de América Latina en erradicar la enfermedad y en su primera campaña tuvo como objetivo general, controlar la incidencia de la enfermedad y, de manera específica, inmunizar con dos dosis de vacuna antipoliomielítica a dos millones 567 mil 803 niños menores de 15 años, que eran entonces el 35 por ciento de la población total del país.

Finalmente recibieron las dosis dos millones 216 mil 22 niños menores de 15 años, para una cobertura del 86,2 por ciento, según cifras oficiales.

La poliomielitis apareció en la nación caribeña a finales del siglo XIX y desde 1932 a 1962 se registraron 413 mil infectados y 430 fallecidos.

El país sufrió cinco grandes epidemias, en los años 1934, 1942, 1946, 1952 y 1955 de esta enfermedad ancestral, que se calcula empezó a afectar al mundo hace más de tres mil años.

Como parte del esquema de inmunización infantil en el país, actualmente se aplican once vacunas contra trece enfermedades y ocho de ellas son de producción nacional.