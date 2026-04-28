Cuerda Viva y la inteligencia artificial: una experiencia pionera en la TV cubana

(Escrito por: María Regla Figueroa Evans)

La inteligencia artificial (IA) se define como un conjunto de tecnologías capaces de realizar una variedad de tareas avanzadas, entre ellas comprender el lenguaje, analizar datos y proporcionar sugerencias útiles que antes requerían de la inteligencia humana.

En la producción televisiva, desde la preproducción hasta la posproducción, las herramientas de inteligencia artificial están transformando la manera en que se crean y distribuyen los contenidos audiovisuales. Procesos como la edición de video y la transcripción automatizada permiten ahorrar tiempo y recursos.

En la televisión cubana, Cuerda Viva se erige como pionero en la aplicación de esta disciplina científica al crear a Ava y Chico, dos personajes virtuales que aparecen en los spots del programa, unas veces como locutores y otras presentando resúmenes o dando a conocer la programación.

Ava / Foto: Cortesía de los entrevistados

Cari Rojas, directora de Comunicación de la Televisión Cubana y una de las impulsoras de Ava y Chico, habló sobre el proceso creativo de ambos personajes virtuales:

«Estábamos inmersos en uno de los Festivales de Cuerda Viva cuando surgió la idea de hacer a Ava. Primero fue un afiche y luego un robot. Con la llegada de la IA y la inclusión de especialistas en la temática, aprovechamos e hicimos entrevistas a informáticos de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) y a profesores de la Universidad de La Habana para adentrarnos bien en el asunto. En ese contexto investigativo, el esposo de una de las asesoras del programa trabajó la IA hasta dar vida a Ava, que posteriormente se perfeccionó», enfatizó.

Ana Rabasa, directora de Cuerda Viva, analizó la posibilidad de ampliar el proyecto e incluyó otro personaje virtual al que llamaron Chico, un nombre muy utilizado en el vocabulario popular cubano.

«Era algo que tenía en mente desde hacía tiempo —explicó Rabasa—. Compartí la idea con Felito Ruiz, creador digital y parte del colectivo de Cuerda Viva. Sabía que era algo difícil, pero no imposible, porque con Felito la palabra imposible no existe.

«Hacer este trabajo fue un reto, pero también un beneficio, al contribuir a elevar la visibilidad del programa y atraer públicos de todos los grupos etarios por lo llamativo y novedoso de ambos personajes. Pienso que en el futuro aparecerán otros trabajos de este tipo. De momento, estoy contenta con Ava y con Chico», explicó.

Ana Rabasa, Cari Rojas y Felito Ruíz / Foto: De la autora

Al hablar con Felito sobre la introducción de la IA en Cuerda Viva desde la realización audiovisual, comentó:

«Trabajar la IA en Cuerda Viva fue algo complicado. Lo hice a través de una aplicación gratuita que ofrece pocas posibilidades para ejecutar acciones, debido a las limitaciones económicas del país, pero con la cual se puede lograr un resultado digno cuando se insiste.

«Una vez obtenido el material deseado, elaboré planos y ajustes en edición hasta lograr la coherencia necesaria dentro de lo que se quería para el programa. Y ahí está el resultado: Chico, que al igual que Ava interactúa con un público también virtual, baila, canta y toca instrumentos, convirtiéndose en algo interesante, simpático y novedoso.

«En el caso de Chico, sus características físicas responden a una petición de Anita, quien quiso que fuera de piel trigueña y pelo oscuro, en contraste con Ava. Son perfiles estéticos que se crean desde cero y no responden a un modelo o patrón preexistente», enfatizó el también informático.

Chico / Foto: Cortesía de los entrevistados

A partir de la idea sugerida por Anita, el equipo de realización de Cuerda Viva ha evolucionado:

«Empezamos de una manera neolítica y ya sentimos el avance, ayudados por aplicaciones que se han actualizado con el paso del tiempo», acotó el realizador.

Felito, en su condición de creador digital y conocedor de la IA, aseguró:

«Es una herramienta de trabajo que debería aplicarse en la realización audiovisual. Con regularidad se emplea en otros campos de la ciencia con muy buenos resultados, pero en el mundo audiovisual no debemos despreciarla. Muchos ven la aplicación como algo provechoso solo para hacer fotos y videos familiares; sin embargo, si la utilizas desde el punto de vista artístico, puedes lograr grandes beneficios en temas de producción».

Felito Ruiz considera que la creación de Ava y Chico puede servir de exhortación a otros realizadores —sobre todo jóvenes emergentes— para ver la inteligencia artificial como una importante herramienta de trabajo. Todo está en experimentar y en la constancia.

«En un audiovisual podemos utilizarla si queremos trasladarnos a otra época o a otros espacios, ver imágenes en movimiento, así como en planos generales. En el programa Tomo I, conducido por el actor Ray Cruz, y en la novela Entre aguas —en proceso de grabación— se utiliza la IA. Se aplica en la presentación, en las transiciones, en escenas dentro de la trama y a la hora de crear escenarios exteriores de La Habana, afirmó.

La inteligencia artificial ha iniciado un proceso de transformación en varios sectores, y la televisión y el cine forman parte de esa evolución. Desde herramientas de edición automática hasta el análisis de datos en tiempo real, la IA aporta cambios importantes en la manera de trabajar de los creadores de contenidos. Aplicarla constituye un reto, pero también una vía para enriquecer la calidad de los productos audiovisuales.

A Cuerda Viva, programa devenido pionero en su aplicación dentro de la televisión cubana, felicitaciones por entrar en los anales de un mundo que apunta a convertirse en el futuro de los medios audiovisuales.