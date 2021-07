La cultura acompaña y defiende a la Revolución Cubana, dijo Premio de Cultura Comunitaria 2020

El poeta y escritor Alberto Vega Falcón, premio de Cultura Comunitaria 2020, aseguró hoy en esta ciudad que ante los lances contrarrevolucionarios de la última jornada, la cultura acompaña y defiende a la Revolución Cubana.

Veguitas, como le conocen popularmente, es uno de los miles de cienfuegueros que respalda las palabras del Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de Cuba Miguel Díaz Canel Bermúdez, ante la provocación orquestada por elementos desafectos que tuvo lugar este domingo.

“Los artistas estamos en primera fila, para hacer que la cultura sea escudo y espada de la nación, con los aportes del gremio.

“Mi apoyo incondicional es también a la Revolución Cubana que nos hizo hombres de bien y como si fuera una madre nos lo dio todo, dijo el intelectual, natural de Ciego Montero.

“Ahora que esa madre espiritual tiene afectaciones económicas agudizadas por el bloqueo económico de Estados Unidos y por la intensificación de la pandemia, algunos malos hijos se vuelven contra ella, y de lo que se trata es de ser al menos agradecidos con la Patria.

“Esta es la hora de los hornos y no se debe ver más que luz, y esa frase martiana debe movernos en estos momentos, cuando las circunstancias son tan difíciles para todos, no solo para Cuba, también lo es para las grandes potencias que han tenido que enfrentar un virus mortal y las economías se han visto afectadas, aunque no padecen el bloqueo yanqui como este pueblo cubano.

“Cuando vi al presidente cubano enfrentar a esos ilusos, y a otros bien pagados y vende patria, recordé al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz aquel agosto en que salió a las calles de la Habana a encarar al grupúsculo de contrarrevolucionarios.

“Y tal como hizo Díaz Canel, millones de cubanos estamos dispuestos a defender las conquistas cubanas, estaremos alertas y protegiendo palmo a palmo, cada pedacito de este país.

Por: Onelia Chaveco Chaveco / ACN