Daniel Jiménez: “Recuerden siempre que juntos podemos”

En las situaciones difíciles las personas se crecen, siempre escucho esta máxima en boca de mis padres, de mis abuelos, mis vecinos, mis profesores, tal cual un axioma de la vida.

Daniel Jesús Jiménez Najarro es un joven cienfueguero que al igual que yo tiene 23 años y cursa una carrera universitaria, en su caso Licenciatura en Economía. La diferencia: mientras yo escribo estas líneas, él apenas hace unos días salió del Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón (CEA) como voluntario en la zona roja de la institución, donde se encuentran hospitalizados los casos positivos y más críticos con la COVID 19.

En el CEA estuvo con seis voluntarios más, todos jóvenes, de ellos cuatro estudiantes más como él, un profesor de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez (UCF) y una funcionaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en la provincia.

Ante las preguntas vía Whatsapp de esta entrevistadora, Daniel sacó tiempo mientras limpiaba, ayudaba en el pantry, en la cocina, apoyaba en el laboratorio o en el ropero. “Muy pocas veces tuvimos contacto con los pacientes, alguna vez limpiamos los cúbiculos porque no venía alguna regidora pero nunca acercándonos a ellos y después que salíamos de ahí nos quitábamos la talla y nos desinfectábamos, todo con mucha seguridad”, cuenta Daniel.

¿Qué te motivó a participar en la zona roja de la lucha contra la COVID 19?

“Nunca pensé estar en una situación así, tampoco nadie se imaginaba que llegara esta enfermedad a Cuba. Lo que más me motivó fue poder aportar mi granito de arena a todo el personal de la salud que día a día se esfuerza por combatir esta epidemia y que han perdido horas de sueño porque Cuba salga libre.”

El futuro economista, también vicepresidente de la Federación Estudiantil Universitaria reconoce que ser voluntaria es una experiencia inolvidable pero a la vez conmovedora. “Entramos al CEA el viernes 12 de marzo y el sábado 13 se cumplía el 64 aniversario del Asalto al Palacio Presidencial y la Toma de Radio Reloj y quisimos hacer un asalto simbólico en la sala de pediatría donde estaban ingresados los niños con COVID 19 y transmitirles un poco de alegría, para que en medio de esa situación al menos mostraran sus sonrisas. Les llevamos dulces, interactuamos con ellos de lejos y se rieron muchísimo. En lo personal, me conmovió mucho ver tantos niños contagiados junto con sus padres; de hecho hubo una madre que comenzó a llorar y nos dio las gracias. Para mi toda esa experiencia fue la más conmovedora.

¿Qué experiencias obtuviste de tu estadía allí?

Me voy con una mayor percepción del riesgo, pero sobre todo muy contento por haber dado todo de mi para ayudar a las personas que padecen la enfermedad. Mientras estuve en el CEA siempre temí contagiarme, lo más complicado es el temor a contagiarse, me decía que no podía salir sin nasobuco, que tenía que lavarme las manos y ya me quedo con eso.

Su familia, como muchas otras al principio no estuvo de acuerdo, pues en su seno familiar hay personas de riesgo. “No estaban de acuerdo solo por eso, sino porque temían que yo me contagiara pero después se dieron cuenta que era por un bien común de la sociedad y finalmente lo aceptaron.”

Si tuvieras que decirle algo a los jóvenes…

“A los jóvenes solo decirles que se cuiden mucho y que siempre traten de ayudar a quien lo necesite, no dejen de hacerlo, recuerden siempre que juntos podemos.”

Por: Darline Shenandra Carbó Díaz / Estudiante de Periiodismo