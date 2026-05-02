Denuncia Díaz-Canel escalada peligrosa y sin precedentes de EE.UU.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció este sábado que su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha elevado las amenazas de agresión militar contra la isla «a una escala peligrosa y sin precedentes».

En un mensaje publicado en redes sociales, el también Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba advirtió que la retórica de Washington supone un salto cualitativo en el tono hacia La Habana.

Díaz-Canel instó a la comunidad internacional y al propio pueblo estadounidense a «tomar nota» y decidir si permitirán «un acto criminal tan drástico» destinado a satisfacer los intereses de «un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación».

El dirigente cubano aseguró que, en caso de ataque, «ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba. Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional».

El presidente de EE.UU eleva sus amenazas de agresión militar contra #Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes. La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 2, 2026

Las declaraciones del Presidente cubano se producen después de que la víspera, al unísono con la firma de una nueva orden ejecutiva, el mandatario norteamericano afirmara que Cuba sería tomada «casi de inmediato» y sugiriera que un portaaviones podría posicionarse frente a las costas de la isla a su regreso del conflicto con Irán, argumentando que la sola demostración de fuerza sería suficiente para provocar la rendición.

Ese propio viernes el canciller Bruno Rodríguez Parrilla denunció que la nueva amenaza de agresión militar, tras reforzar de modo drástico el bloqueo económico, eleva la agresión contra Cuba a niveles peligrosos, sin más pretexto que el deseo de satisfacer a élites minúsculas que le prometen lealtad electoral y financiera.

El titular de Relaciones Exteriores afirmó que «los cubanos no nos dejamos amedrentar» y recordó la respuesta masiva del pueblo durante el Primero de Mayo.